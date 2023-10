Alpina B7 keert terug met gefacelifte 7 Serie

Alpina heeft nauwelijks afscheid genomen en nu is het alweer tijd voor de volgende Gelukkig maar dat de Alpina B7 terug keert.

Afscheid nemen is zwaar. De laatste nieuwe Alpina, de B5 GT, is inmiddels een feit. Ze zullen nu enkel auto’s bouwen tot 2026. Er komen geen nieuwe Alpina-modellen meer bij. Vanaf 2026 zal BMW de nieuwe eigenaar zijn van Alpina. En helaas kregen we gisteren te horen dat de oprichter Burkhard Bovensiepen, de oprichter van Alpina, is overleden. Het is met recht een einde van een tijdperk.

De BMW-Alpina B7 is in 2022 uit productie genomen en was destijds een van de eerste Alpina’s die géén opvolger krijgt. Tot nu, want er gaan geruchten dat de B7 toch weer terugkeert. Het is niet dat het nieuwe model al binnenkort bij de dealers verschijnt. Dat meldt BMWBlog.

Alpina B7 keert terug, maar hoe dan?

Het idee is dat de BMW de Alpina-variant gaat introduceren met de facelift van de huidige 7 Serie. BMW is eigenaar van Alpina op januari 2026 en in maart 2026 staat de facelift van de Siebener op de planning. Dat lijkt dus perfect uit te komen qua timing.

Ook past het in de nieuwe strategie van BMW met Alpina. Alpina zal namelijk ietsje hoger in de markt worden gezet. Dus de huidige GKL-modellen zullen waarschijnlijk een Alpina-behandeling krijgen. GKL-modellen zijn de duurdere in de BMW-range, zoals de 7 Serie, 8 Serie en X7. Ook schijnt BMW aan het monitoren te zijn naar een model tussen de top van BMW en de onderkant van Rolls-Royce.

Exit kleine modellen en voorlopig geen elektrische modellen

Wat wel duidelijk lijkt te zijn, is dat de D3 S, B3, D4 S en B4 en dergelijke het zonder opvolger moeten doen. Die staan niet hoog in genoeg in de markt. Lees: er wordt niet voldoende geld mee verdiend. Het lijkt erop dat Alpina een soort Maybach-alternatief moet gaan worden. Waar Mercedes een sportief AMG label heeft (net zoals BMW BMW M heeft), heeft BMW nog geen tegenhanger voor Maybach. Alpina zou dat perfect kunnen invullen.

Mocht je een elektrische Alpina verwachten: die kans is klein. Alpina-klanten schijnen namelijk verknocht te zijn aan benzine en dieselmotoren. Veelal gebruiken Alpina-eigenaren hun auto’s om grote afstanden mee te rijden. Zoek maar eens een gebruikte Alpina met weinig kilometers: dat is bijna niet te vinden. Dus zolang het kan zullen Alpina’s gewoon een verbrandingsmotoren hebben.

Dat is ook een van de redenen waarom Alpina beter af is bij BMW. BMW maakt namelijk veel meer zuinige en elektrische auto’s om zo de Alpina’s te kunnen compenseren.

