Land Cruiser heeft een (hele forse) NL prijs

Hoezee, je kan weer een Toyota Land Cruiser kopen, maar dat gaat je wel een flinke duit kosten.

Voor wie het niet wist: Toyota verkoopt eigenlijk drie Land Cruisers. Waaronder een derivaat van het oermodel, wat nog als compleet uitgeklede basisversie verkocht wordt.

Toyota splitste de originele Land Cruiser later af in twee modellen, waarvan de ‘echte’ volgens velen de versie voor de Amerikaanse en Midden-Oosterse markt is. Deze hebben wij maar twee generaties gekend als de ‘Customwagon’. Later kregen wij een versie van de Land Cruiser die ietsje meer op ons gericht is.

Daaronder zat de versie die elders ook wel de Land Cruiser Prado werd genoemd. Dat is de versie van de terreinbeul die je bij ons altijd hebt kunnen bestellen. Alleen werd dat een duur grapje, tenzij je hem op grijs kenteken zet. Of bij de politie werkt. Een hardloper was de Land Cruiser daarom nooit bij ons, maar aanbieden kan altijd.

Nieuwe Land Cruiser

Het is echter wel zo’n auto waarvan het je ook geen seconde zou verbazen als ze hem uit het gamma halen. Toyota doet dat echter niet en biedt hem wederom aan in Nederland. En hij heeft nu ook nog eens een prijs en die lijkt scherp. Lijkt.

Professional

De Toyota Land Cruiser kost namelijk 71.400 euro. Hé, dat valt nog best mee voor dit type auto. Maar de tactiek is exact hetzelfde als het uitgaande model. Dit is namelijk de prijs zonder BPM en BTW. Handig voor als je hem op grijs kenteken wil -wat gezien de gemiddelde LC-koper goed ingeschat is- maar als particulier komt er nog een flinke duit overheen. De fiscale waarde inclusief alles voor de basisversie is 113.585 euro. En die basisversie genaamd Professional is bedoeld als versie met grijs kenteken, dus tweezits en met dichte achterramen. Als particulier dus nog weer minder interessant.

Diesel

Wij krijgen tevens in Nederland maar de ‘keuze’ uit één motor voor de nieuwe Toyota Land Cruiser: de inmiddels aardig bekende 2.8 liter diesel viercilinder die ook al een tijdje in de Hilux ligt. Met ‘slechts’ 204 pk maar wel een ruim voldoende 500 Nm. En dat laatste zorgt ervoor dat je een geremde kar van 6.100 kg mag trekken. Weet je ook gelijk wie die mensen zijn die ze nog kopen.

First Edition

Toyota is sowieso een beetje op de retro-tour met het bonkige design van de nieuwe Land Cruiser, maar als je dat écht wil opvoeren naar standje 11 kan je ook nog de First Edition kiezen. Dan krijg je een lichtblauwe of beige kleur met retro-strepen op de zijkant in dezelfde kleurenstijl. Ook krijg je ronde koplampen in plaats van rechthoekige units. Deze heeft een kale vanafprijs van 75.000 euro met een all-in prijs van 119.298 euro.

Dus, bestellen maar! Dan krijg je de nieuwe Land Cruiser volgens Toyota in het najaar van 2024.