In Memoriam: Alpina oprichter Burkard Bovensiepen

Het slechte nieuws is ons ter ore gekomen dat Burkard Bovensiepen is overleden.

Een auto aanpassen, is dat een verbetering of niet? Sommige kampen blijven erbij dat origineel het beste is. Aan de andere kant zijn er ook een hoop mensen die denken dat een fabrikant ook een calculator gebruikt en dat er mogelijkheden zijn om een auto te verbeteren. Met Alpina is het eigenlijk een beetje van beide. Ze gaan verder waar de fabriek – BMW in dit geval – ophoudt, maar hanteren wel de fabrieksnormen (of nog beter). Een aangepaste fabriekswaardige auto. Dat is precies wat Alpina deed. De man achter Alpina is Burkard Bovensiepen. Hij is vorige week op 87-jarige leeftijd overleden.

Bovensiepen was een BMW man in hart en nieren. Al in 1962 begint hij met het aanpassen van BMW’s. BMW is op dat moment nog niet de powerhouse van nu. Ze hadden ternauwernood een paar faillissementen weten te af te wenden. Met de Isetta en 700 konden de Beiers het hoofd boven water houden en met de Neue Klasse kon het merk zijn nieuwe imago van sportief premium automerk waarmaken.

BMW 1500

Voor de 1500 ontwikkelt Burkard Bovensiepen met Weber nieuwe carburateurs voor de 1500. Ook nokkenassen en andere upgrades komen uit de koker van Bovensiepen. Nu zijn er meer BMW-tuners, maar geen een heeft zo’n nauwe band met het hoofdkantoor in München. Dat komt door Paul Hahnemann, ingenieur bij BMW. Hahnemann is bijzonder enthousiast over de Alpina producten en monteert ze op zijn eigen auto, een BMW 1502.

Hahnemann weet ook binnen de corporate ladder van BMW de managers en beleidsbepalers enthousiast te krijgen. Allemaal gaan ze langs bij Burkard Bovensiepen voor opvoerkits voor hun eigen BMW (van de zaak).

BMW is zelf ook onder de indruk van de kwaliteit. Vanaf 1964 verleent BMW fabrieksgarantie op de Alpina-kits. In 1965 richt hij Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co. KG op. Burkard heeft wat mazzel gehad op de aandelenmarkten en zet zich vol in als specialist in BMW’s.

Tuner en raceteam

Alpina begint als tuner en raceteam. De 2002 en 3.0 (E9) zijn de belangrijkste auto’s, maar in principe kunnen ze alle auto’s van BMW voorzien van een andere ophanging, meer vermogen en de kenmerkende Alpina-wielen met twintig spaken. Een ander herkenbaar Alpina-item is de Dekoset, de striping.

Tot 1983 is Alpina tuner en raceteam, daarna gaat het verder als fabrikant. Dit betekent dat een Alpina zijn eigen chassisnummer en typegoedkeuring heeft. Voorbeeldje: een AC Schnitzer ACS5 4.0d is op kenteken en voor de verzekering een BMW 540d. Een BMW-Alpina D5 is ook echt een Alpina D5.

Overname BMW

Inmiddels – anno 2023 – zit Alpina in een transitieperiode. BMW heeft de merknaam overgenomen. Nu werkten de twee al nauw samen, dus zo vreemd is dat niet. Het overkwam AMG eveneens. Dat was eerst ook een aparte entiteit en nu een onderdeel van Mercedes.

Hoe BMW de naam gaat toepassen is niet bekend, maar het is goed mogelijk dat ze met Alpina een soort extra luxe en snelle uitvoering kunnen maken van hun eigen modellen. Dus in dat opzicht hoeft er niet veel te veranderen.

Dit betekent overigens niet dat ze Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co. KG hebben overgenomen. Dat bedrijf zal gewoon blijven bestaan. Andreas Bovensiepen – de zoon van Burkard – is al een tijdje de baas van Alpina en zal dat ook blijven. Het bedrijf in Buchloe gaat zich nu specialiseren in hun eigen auto’s. Daarmee kun je je Alpina in nieuwstaat laten maken, restaureren en hopelijk opvoeren.

Alpina blijft zelf ook bestaan

Sterker nog, hoe tof zou het zijn dat je een keurig onderhouden 328i meeneemt en dan bij Alpina er een B3 van kunt laten maken! Dat klinkt wellicht onwaarschijnlijk, maar vergeet niet dat Ruf – een soortgelijk bedrijf maar dan voor Porsche – dat tegenwoordig ook doet.

Wat de toekomst ook gaat zijn van Alpina, het merk heeft een hele hoop te danken aan Burkard Bovensiepen. Een man die goede techniek beter maakte en daar een aantrekkelijk pakket van kon maken.

Tegenwoordig zijn gebruikte Alpina’s gewilde occasions en zijn de auto’s uit de beginperiode bijzonder prijzige klassiekers. We zullen Burkard Bovensiepen dan ook heel erg missen. Dat er maar een Siebener met Lavalina-bekleding daarboven klaar staat.

Met dank aan Marc en Bart voor de tip.