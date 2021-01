Deze oude Subaru heeft een bijzondere koper gevonden - Autoblog.nl

Deze smetteloze Subaru Legacy was mooi genoeg om een bijzondere koper aan te trekken.

Als je ergens een voorbeeld wil hebben van hoe snel technologie kan gaan, biedt Japan in de jaren ’90 genoeg soelaas. Als we ons enkel op de automarkt richten, is het puur aan het design al te zien dat er flinke stappen zijn gemaakt als je de auto’s van 1990 met die van 2000 vergelijkt.

Subaru Legacy

Neem de Subaru Legacy. Aan het einde van de jaren ’90 werd dat een iets meer visueel te onderscheiden auto met eveneens puike techniek aan boord. Hoe anders was dat bij de eerste generatie die zijn debuut maakte in 1989. Het was een dertien-in-een-dozijn-sedan op zijn Subaru’s: visueel was er weinig onderscheid van alle Japanse concurrenten in zijn tijd. Hij kwam er ook als stationwagon. Waarom de auto toch helemaal Subaru was: leverbaar met vierwielaandrijving en altijd met een viercilinder boxer aan boord. Helemaal de RS-versie was stiekem toch best leuk, mede dankzij inzet in de rallysport (Group A). Maar om het nou een ontwerp met veel sjeu te noemen…

‘Saaie wagon’

De woorden ‘snel’ en ‘rallysport’ schieten namelijk niet direct te binnen bij dit grijze, ietwat beige doorschijnende exemplaar van een eerste generatie Legacy Wagon. Ook de enorm kleine velgen (wieldoppen?) dragen niet bij aan het geheel. Het is het type auto wat nieuw werd gekocht door iemand die goedkoop een stationwagon wil rijden, maar een autofanaat lijkt het niet te zijn. Daar is het niet het type auto voor. Toch zit er meer aan deze Legacy dan het uiterlijk laat blijken.

Uitmuntend

De auto stond te koop op Craigslist in de VS en de verkoper had het lef om er een flinke bak geld voor te vragen. Dit is nou typisch zo’n soort auto die je voor 200 dollar en een kratje bier naar de laatste eigenaar stuurt. Tenminste, de Subaru Legacy van deze generatie. Dit exemplaar moest meer opleveren dan dat. Het is namelijk toch een iets mooier exemplaar dan andere Legacy’s om een aantal redenen. Het interieur is eentje, vooral veel beige, maar die kleur en de met bijna velours gevoerde stoelen is een typisch gevalletje ‘enkel beschikbaar op de duurste versie’. Dat is deze ook: het is de versie mét AWD.

Reden twee is de simpelweg uitmuntende staat van de Legacy. Het klinkt tegenstrijdig: wanneer er een kilometerstand van 215.000 mijlen (346.000 km) te lezen is, moet je niet durven om bij staat ‘excellent’ te zetten. We geven de verkoper echter niet ongelijk. De auto lijkt smetteloos.

Bijzondere koper

De verkoper doet zijn verhaal: het Craigslist-avontuur zat vol met bloed, zweet en tranen. Toch is er een mooie verkoop uitgekomen. Er zijn ‘slechts’ negen reacties uitgekomen. Een aantal daarvan waren fans die wilden zeggen hoe mooi de Legacy er nog bij stond.

Een stuk of drie waren serieuze biedingen, maar er waren ook nog mensen die niet zo blij waren met deze verkoper. Zonder ook maar de indruk te wekken dat ze geïnteresseerd waren als koper, moest de verkoper minstens één haatmail incasseren waarin de schrijver niet wil begrijpen hoe je zo veel kan vragen voor een 31 jaar oude Legacy.

Om toch bewijs te leveren dat er mensen zijn die de waarde van een dergelijke auto inschatten: hij is verkocht voor 6.800 dollar. Er was namelijk één koper die dat ervoor durfde te betalen: Subaru zelf! De verkoper werd benaderd door iemand van de Amerikaanse tak van Subaru die de auto wilde kopen namens Subaru of America. Deze zal daarna toegevoegd worden aan hun privécollectie in Camden, New Jersey.

We kunnen wel begrijpen dat zij hun kans schoon zagen. De staat van de auto, helemaal als je je bedenkt dat er 350.000 km op de klok staat, is indrukwekkend. De verkoper noemt dat dan ook geen manier om de prijs te drukken, maar een ‘bewijs van de mechanische sterkte van deze Legacy’. Heb jij nog een occasion met drie ton op de klok staan die rijp is voor Marktplaats, dan heb je bij deze de perfecte oneliner voor je advertentie. (via Craigslist, indien de advertentie verloopt heeft de verkoper hier een backup)