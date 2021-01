Huh? Twee keer nieuwe Mercedes SLS verkocht in 2020 - Autoblog.nl

Verkoopcijfers van 2020 gericht op nieuwe auto’s tonen dat Mercedes twee exemplaren van de SLS heeft verkocht.

Als er iets is waar autofabrikanten al jaren van smullen: teruggrijpen op het verleden. Men zal immers vaak beweren dat alles wat heden ten dage uit de fabriek komt rollen, nooit zal kunnen tippen aan wat er vroeger gebouwd werd. Als het verleden zo succesvol blijkt voor de fans, waarom dan niet erop inspelen?

Mercedes SLS

Mercedes deed zoiets in 2010. Eén van hun meest iconische modellen is de 300 SL ‘Gullwing’ uit 1954. Een prachtige coupé met destijds een erg modern ontwerp, gekenmerkt door twee deuren die naar boven openslaan als ‘meeuwenvleugels’ (gullwings). Dit werd gebruikt voor de in 2010 nieuwe Mercedes SLS, een coupé met een gelijkwaardig lijnenspel aan de 300 SL en natuurlijk, vleugeldeuren.

Iconische deuren

Een naar 2010 vertaalde 300 SL dus. Ondergetekende is echter nog steeds van mening dat de deuren niet ideaal zijn (wat mij trouwens niet in dank afgenomen werd toen dat al een keer verteld werd). Mooi, zeker, maar de constructie was gecompliceerd en zwaar, bij een koprol moesten de deuren met ingebouwde explosieven eruit geblazen worden. Vleugeldeuren zijn altijd een soort statement wat je maakt, want deuren die niet conventioneel werken zijn bijzonder. Dat maakt de auto wat meer een paradepaardje dan wat hij verdient te zijn.

Icoon

Of je het nou constant over de deuren wil hebben of niet, de Mercedes SLS is met zowel open als dichte deuren een icoon geworden. Verder was het namelijk een gaaf recept als ‘opvolger’ voor de SLR. De dikste 6.2 liter V8 met 571 pk aan boord. Geef je in de jaren ’00 tot en met pak ‘m beet 2013 een auto aan AMG, dan wordt het automatisch een bruut driftkanon met een heerlijke soundtrack. De SLS heeft alle redenen om onthouden te worden als een legende uit al weer twee decennia geleden.

Nieuw verkocht?

Daar moeten we het even over hebben. Mercedes deelde hun verkoopcijfers van 2020. Wanneer de ‘premium wars’ weer beginnen als Audi en BMW hun cijfers presenteren gaan we hier dieper op in, voor nu kunnen we ons even richten op iets opvallends. Bij de verkoopcijfers in de VS werd ingezoomd op elk model wat er nieuw is verkocht van Mercedes. Het best verkochte model is de GLC met de GLE die op de voet volgt. Dat is niet opvallend. Wat wel opvallend is: de Mercedes SLS staat er nog tussen als nieuw verkochte auto. Twee keer.

De SLS ging uit productie in 2014 en werd in 2015 opgevolgd door de AMG GT. Die laatste is bepaald geen flop, dus er was geen één reden om nog SLS’en te bouwen. Als er één exemplaar nog wordt verkocht is dat de uitzondering op de regel, maar twee exemplaren maken het wel opvallend. Goenavund.

Een verklaring staat er niet bij, alleen een asterisk die verwijst naar het feit dat dit model ‘niet wordt vervolgd’. Het betekent meestal dat de auto’s nieuw zijn besteld in het juiste termijn, maar gewoon niet verkocht konden worden. Zo werd er in 2016 ook nog één verkocht. Wat het opvallend maakt is dat niet één, maar twee personen nog ineens brood zagen in een nieuwe Mercedes SLS. Het zal wel een goede deal geweest zijn van één dealer.