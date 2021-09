Officieel: de gloednieuwe Subaru WRX is hier

Geen Impreza-look, wel een cross-over-look.

Zeg je Subaru dan zeg je WRX. Met deze drie letters werd Subaru een merk dat tot de verbeelding sprak. En dat met een auto die helemaal niet tot de verbeelding sprak als uitgangspunt: de Impreza. Inmiddels heeft Subaru de naam WRX losgeweekt van Impreza.

Recept

Dat laatste was vooral een marketing-dingetje, want in feite was het nog steeds een Impreza. Dat geldt echter niet meer voor de gloednieuwe WRX, die vandaag onthuld wordt. Het betreft alweer de vijfde generatie. Het recept blijft gelukkig hetzelfde. De WRX is dus een rallykanon voor de straat, met vierwielaandrijving, een boxermotor en een handbak.

Boxermotor

De nieuwe boxermotor is nu 2,4 liter groot en levert 271 pk bij 5.600 toeren en 350 Nm aan koppel. Een vrij bescheiden upgrade ten opzichte van de vorige WRX, die 265 pk leverde. Het koppel van de nieuwe WRX is zelfs minder. Wat wel goed nieuws is voor de puristen: naast een automaat is er ook nog altijd een handgeschakelde zesbak te krijgen.

GT

De automaat krijg je bij de GT-uitvoering en schakelt tot 30% sneller op en tot 50% sneller terug. De WRX GT beschikt verder onder meer over adaptieve schokdempers, Recaro-kuipstoelen en 18-inch velgen.

Platform

Qua uiterlijk vallen twee dingen op. Ten eerste ziet de auto er niet meer uit als een Impreza. Het laten vallen van de naam Impreza is nu dus meer dan een marketing-dingetje geworden. De WRX staat overigens wel op hetzelfde platform, maar daar staan vrijwel alle nieuwe Subaru’s op. Deze nieuwe basis zorgt ervoor dat de WRX 28% stijver zou moeten zijn dan zijn voorganger.

Outback-look

Het tweede wat opvalt is de ‘off-road-look’. De WRX heeft namelijk plastic randen rond de wielkasten gekregen á la Subaru Outback. Het is even wennen, maar voor een auto met een rally-achtergrond niet helemaal misplaatst. En misschien is het wel een geniale zet van Subaru in deze tijden van cross-overgekte.

STi

Aan de achterkanten zien we vier uitlaten en een spoilerlipje, maar hier wil je natuurlijk het liefst een joekel van een spoiler zien. Daarvoor moet je nog wachten op de nieuwe Subaru WRX STi, die vast en zeker (of voor onze Vlaamse lezers: zeker en vast) zal volgen.

Nederland

Optimisten zullen denken: nu de WRX een cross-over look heeft is de auto misschien ook interessanter voor Nederland. Dat is hoogstwaarschijnlijk te optimistisch gedacht. De Impreza is namelijk ook al een tijd meer leverbaar in ons land.