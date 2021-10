Subaru WRX Wagon is eindelijk terug!

De Subaru WRX Wagon is terug naar 14 jaar! En meteen met 275 pk onder de kap!

De originele Subaru Impreza Wagon (ook wel ‘Plus’ genaamd) was een beetje een vreemde eend in de bijt. Het was niet helemaal een volwaardige pakezel, maar aanzienlijk praktischer dan de Impreza-sedan. Het zat een beetje tussen een stationwagon en liftback in. Tegenwoordig noemen we het een ‘Shooting Brake’. Ah, hoe de marketing ons bespeelt!

De Impreza Plus werd van 1993 tot 2007 geleverd. Daarna werd de Impreza een vijfdeurs hatchback en verviel de praktische variant. Er zijn diverse Impreza hatchbacks geweest, maar nooit als snelle WRX (laat staan STI). De WRX staat nu iets meer los van de Impreza. Onlangs werd de nieuwste generatie voorgesteld. Je weet wel, dat hoge model met Outback-esque bumpers.

Subaru WRX Wagon

We hebben de foto’s van de nieuwe Subaru WRX Wagon! Gelukkig, er zijn geen geen gekke bumpers! Ook staat de WRX Wagon lager op zijn 18 inch wielen. Bij Subaru hadden ze gemist dat de S60 Cross Country toch wel een flop was en kopieerden ze het concept van een hoge crossover-sedan. Je zou zeggen dat dat concept beter past bij een stationwagon. Eh, nee, dat is dus niet het geval volgens Subaru. Heel erg vreemd.

Subaru heeft zich behoorlijk ingehouden als het gaat om grote spoilers en gouden velgen. Sterker nog, de WRX Wagon is behoorlijk incognito, bijna tegen het anonieme aan. Qua motor is het wel genieten, want onder de kap ligt een 2.4 boxer turbomotor. Deze is goed voor 276 pk en 370 Nm.

Echte vierwielaandrijving

Uiteraard is de Subaru WRX Wagon voorzien van ‘echte’ vierwielaandrijving. Geen Haldex-koppeling, maar permanente vierwielaandrijving met een torsen-differentieel. Is het allemaal geweldig? Nee, de transmissie. Subaru is nog altijd fan van de CVT-automaat.

Dat is voor nu de enige mogelijkheid op deze versie. De auto is aangekondigd voor Australië. Of de auto naar Nederland komt, is niet duidelijk. Inclusief belastingen zal die iets van 150.000 euro gaan kosten, waardoor het een lastig verhaal wordt.