Deze pet moet voorkomen dat je achter het stuur in slaap valt

Gaaaap.

Iedereen die een lange autorit heeft gereden kan beamen dat vermoeidheid op de loer ligt. Soms ben je alleen en heb je het vrij laat door. Je dommelt in achter het stuur in en schrikt weer wakker. Als dat laatste niet zou gebeuren zijn de gevolgen niet te overzien. Ford komt met een oplossing.

Het ziet er wat mal uit, maar daar is privacy glass voor uitgevonden. De Safe Cap, zoals Ford het ding noemt, detecteert slaperigheid aan de hand van een acceleratiemeter en giroscoop. De drager wordt gealarmeerd met lichten, vibraties en geluidjes om zo snel mogelijk wakker te worden.

Ford heeft de pet in samenwerking met truckers ontwikkeld. Voor deze doelgroep is de SafeCap dan ook bedoeld. Over een periode van acht maanden mochten truckers de pet duizenden kilometers testen. De pet zal worden gelanceerd in Brazilië. Dit jaar is het 60 jaar geleden dat Ford is begonnen met de productie van trucks in het Zuid-Amerikaanse land.