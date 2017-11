Porsche Panamera Turbo S e-hybrid Sport Turismo: rijtest en video

We rijden met de eindbaas aller stationwagons in het zonnige Spanje.

[ Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER! ]

Nederland, station-land. En dikker dan de (komt ‘ie) Porsche Panamera Turbo S e-hybrid Sport Turismo (pffff) wordt het niet, station-wise. Tenminste, als de cijfers ook in de praktijk tot hun recht komen natuurlijk. Dus laten we eerst even kijken wat we hier voor ons hebben staan, op de vliegveldparking van Malaga, Spanje.

We kijken naar een in Saphire Blue uitgevoerde Porsche Panamera Sport Turismo. Fantastische kleur, maar daarover later meer. Waar het om gaat is dat dit wel eens de snelste stationwagon ooit gebouwd zou kunnen zijn. Onderhuids hebben we namelijk niet één maar twee motoren tot onze beschikking. De eerste unit is een oude bekende: de 550 pk en 770 Nm sterke 4.0 liter bi-turbo V8 uit de Panamera Turbo is een unit die we in de basis al enorm kunnen waarderen. Maar er is meer, waarbij de sleutel zit in de toevoegingen “S” en e-hybrid in de typenaam. Al sinds jaren worden er bij Porsche Turbo’s met en zonder “S” gemaakt, varianten die nóg bruter zijn dan de al nooit echt laf te noemen reguliere Turbo’s.

Maar tegenwoordig gaat die “S” samen met “e-hybrid”, wat betekent dat er een extra motor te vinden is in de aandrijflijn. Een elektromotor, om precies te zijn. Deze haalt zijn prik uit een set accu’s die gevoed worden door energiewinning vanuit de aandrijflijn, of uit een stopcontact. Die elektromotor is goed voor een extra 136 pk en 400 Nm, die via een achttraps PDK en aandrijving op alle vier de wielen terecht komt. Volledig elektrisch rijden is mogelijk, met een actieradius van 49 kilometer. Bovendien is de topsnelheid in volledig elektrische modus 140 kilometer per uur.

Dat is natuurlijk hartstikke efficiënt en fraai en bomenknuffelbaar enzo, maar het wordt pas echt leuk als de motoren gaan samenwerken. Tellen we alle vermogens bij elkaar op, dan komen we uit op een systeemvermogen van 680 pk en 850 Nm koppel. Dat koppel zou hoger kunnen zijn, ware het niet dat de PDK niet meer Newtonmeters dan 850 kan verwerken. Dat betekent dat deze 2300 kilogram wegende Sport Turismo de naald op 100 krijgt in 3,4 seconden. Dat is “span je nekspieren maar goed aan anders klap je tegen de hoofdsteun”-snel. De vervolgsprint van 100 naar 200 gaat nog steeds superrap: 8,5 seconden. Heb je genoeg ruimte en ballen dan blaf je door naar een topsnelheid van 310 kilometer per uur. Amen.

De manier waarop de Sport Turismo Turbo S van zijn plek gaat is sensationeel. Zoals jullie weten: Launch Control is bij Porsche makkelijk. Rijmodus in Sport of Sport+, linkervoet op de rem, rechtervoet op het gaspedaal, even genieten van de oorverdovende klappen achter je terwijl de naald van de toerenteller halverwege blijft hangen in afwachting van jouw linkervoet. Heb je de tractiecontrole in een moedige bui uitgezet, wees dan voorbereid op wielspin, want die achterwielen hebben als missie de voorwielen in te halen. Beetje tegensturen, de boel netjes opvangen terwijl de wielen hun grip vinden en vervolgens teleporteer je richting de horizon zoals je dat nog nooit hebt meegemaakt. Ik moest een beetje gniffelen toen de meneer van Porsche zei dat er techniek gedeeld werd met de 918 Spyder, maar de sensatie is daadwerkelijk vergelijkbaar. Het voelt slechts iets geciviliseerder, doordat je in een comfortabeler cabine zit.

Die cabine is overigens gelijk aan die van de reguliere Panamera, met als enige uitzondering dat je de 4+1 configuratie kan kiezen. Daarmee bedoelt Porsche te zeggen dat ze het aangedurfd hebben om een reguliere achterbank te monteren, in plaats van de twee gescheiden zitplaatsen in de Panamera hatchback. Op die manier zou je eventueel drie mensen kwijt kunnen achterin. De ruimte achterin is overigens riant, de Sport Turismo is niet alleen een stilistisch ding, het is daadwerkelijk een ruime en beter bruikbare auto. De kofferbak is ook iets ruimer, maar belangrijker: de tildrempel is flink lager dan bij de hatchback, waardoor je niet over een drempel heen hoeft te tillen.

Maar terug naar het rijden. De eerste stukken leggen we af op de snelweg, waar we moeiteloos de 200+ halen, maar dat mag je verwachten van een auto met deze cijfers. De auto voelt op die snelheden overigens bijzonder rustig en stabiel, wat mede te danken zal zijn aan de dakspoiler, die op snelheid 50 kilogram extra neerwaartse druk biedt door iets uit te klappen. Kies je overigens een auto met panoramadak (ons testexemplaar was daar helaas niet van voorzien) dan klapt de spoiler nog verder op om turbulentie in het interieur te verminderen. Inderdaad, net als bij de nieuwe Cayenne.

Nee, op hoge snelheden en snelwegen redt deze auto zich wel. Maar dat mochten we ook verwachten. Wat spannender is, is hoe deze 2300 kilogram zware mastodont zich redt op krappere wegen, waar de enorme versnellingen afgewisseld zullen moeten worden met hard remmen. Ook hier stelt de Panamera Turbo S Sport Turismo niet teleur. De auto stuurt precies, de voortrein communiceert prettig, het sportonderstel en de driekamer luchtvering houden de boel keurig onder controle en de remmen (keramisch) weten de snelheid eruit te halen als het nodig is.

Het enige nadeel is het gewicht. Daar merk je niet bijzonder veel van in de acceleratie en bochten, tenzij je flink bergafwaarts rijdt. Dan merk je soms dat je toch wel heel veel kilo’s tegen de wetten van de natuur in aan het hoepelen bent. De auto presteert en remt dan nog altijd prima, maar je moet je gewoon bewust zijn van het feit dat je een hele zware auto aan het rijden bent met een bizar acceleratiepotentiëel. Die bochten komen zeker heuvelaf sneller op je af dan je denkt. Hoe goed de keramische remmen van Porsche ook zijn, komt er natuurlijk een moment dat ook die je niet meer kunnen redden. Gezond verstand en inschattingsvermogen zijn dus cruciaal.

Alles bij elkaar opgeteld is de (ik doe ‘m nog één keer volledig) Porsche Panamera Turbo S e-hybrid Sport Turismo een fantastische auto. De koning aller stationwagons en misschien wel de ultieme alleskunner. Bovendien is ‘ie fraaier dan de standaard Porsche Panamera, dus als ik Panamera-geld had, dan wist ik het wel. Voor de ondernemers: u rijdt gewoon met een A-label, dus u hoeft waarschijnlijk niet eens een uitzondering op het wagenparkbeleid in te stellen.

Prijs van dit moois? Verrassend genoeg is ‘ie maar een paar duizend euro duurder dan de Panamera Turbo. Lang leve CO2-belasting. Volgens de NEDC-cyclus is de BPM-straf op deze Panamera Turbo S veel lager dan op de gewone Panamera Turbo, de vanaf-prijs komt daardoor op €202.400 euro. Uiteraard kies je dan nog wel een kleurtje, zoals dit supermooie Saphire Blue. En dan nog wat andere snuisterijen zoals een panoramadak, stoelventilatie en wat andere ongein. Toch is er ook al veel standaard aanwezig op de Turbo S: Porsche Dynamic Chassis Control Sport inclusief Porsche Torque Vectoring Plus, een sperdifferentieel achter, keramische remmen, 21-inch lichtmetaal in 911 Turbo design, het Sport Chrono pakket en driekamer-luchtvering inclusief Porsche Active Suspension Management (PASM). Zo klinkt het bijna als een koopje, toch? Bekijk onze video op ABHD!