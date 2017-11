‘Nieuwe Audi RS7 komt er ook als 700 pk hybride’

Net als de Panamera.

Een ‘dikke Porsche Panamera’ is er in twee smaakjes. Als Turbo, met 550 pk, en als Turbo S E Hybrid met 680 pk. Deze varianten komen straks ook naar een model als bijvoorbeeld de Cayenne en, in een toekomstig stadium, de 911. De hybrides worden de nieuwe topmodellen. Er zitten dan ook bijna alleen maar meer voordelen aan. Zuiniger, meer peekaa’s en meer koppel. Een nadeel is een toename van het gewicht.

Niet alleen Porsches krijgen deze hybride tovenarij. Ook andere automerken binnen de Volkswagen Groep gaan aan de slag met deze formule. Dat claimen diverse berichtgevingen op het web. Neem ze voor nu nog met een korreltje zout, maar er kan een kern van waarheid in zitten.

Zo komt de nieuwe RS7 er mogelijk in twee smaakjes. Onder de kap een 4.0 V8, net als de Panamera (en bijv de nieuwe Bentley Continental GT en Lamborghini Urus) die in de ‘basis’ goed is voor 550 pk en in een hetere hybride-vorm bijna 700 pk.

Uiteraard komt de RS7 met Quattro-aandrijving. Het blok zal worden gekoppeld aan een achttraps S-tronic automaat. Een sprintje naar de honderd gaat met met het 700 pk sterke topmodel in zo’n 3,5 seconden en de top ligt boven de 300 km/u. Het zal het eerste hybride topmodel van Audi worden. Ik ben benieuwd.

Foto: Nieuwe RS7 Sportback render via X-Tomi Design