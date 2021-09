Pimp je BMW leasebak met een AC Schnitzer stuur

Ligt lekker in de handen en je hebt er elke dag plezier van. Een stuur van AC Schnitzer voor je BMW.

Bij het Duitse AC Schnitzer kun je helemaal losgaan met aftermarket onderdelen voor BMW (of MINI). Uiterst smaakgevoelig allemaal, maar al die items zijn los van elkaar te bestellen. Zo kun je zelf bepalen wat wel of niet een verbetering is op de auto. Nu gaat AC Schnitzer ook stuurwielen aanbieden voor een breed scala aan modellen. Een AC Schnitzer stuur voor je BMW leasebak tot de M3 en M4’s van deze wereld.

Je kunt zelf bepalen wat voor materiaal je wenst te hebben. Je kunt bijvoorbeeld shopen voor een nappa lederen stuur, maar alcantara behoort ook tot de mogelijkheden. Nu is het ook maar net wat voor auto je hebt. Leder is wat gebruikelijker op een ‘gewone’ 320i, terwijl het meer sportieve alcantara uitstekend thuishoort in een M3.

Alle modellen van BMW die in aanmerking komen voor een AC Schnitzer stuurwiel check je hieronder. Het merk heeft diverse setups, bijvoorbeeld afhankelijk van of je schakelflippers achter het stuur hebt of niet.

1 Serie (F40)

3 Serie (G20, G21)

4 Serie (G22, G23)

M3 (G80)

M4 (G82, G83)

M8 (F91, F93)

X5 M (F95)

X6 M (F96)

X3 M (F97)

X4 M (F98)

Z4 (G29)

5 Serie (G30, G31)

6 Serie (G32)

8 Serie (G14, G16)

X3 (G01

X4 (G02

X5 (G05)

X6 (G07)

Ja, een heel waslijst aan modellen. Maar niet alles zit er tussen. Heb je een X2 of een X7 dan moet je even verder kijken. Sowieso heeft AC Schnitzer niet het wiel opnieuw uitgevonden met een stuur voor je BMW. Al jaren zijn er allerlei aftermarket, maar ook via BMW, alternatie stuurwielen te verkrijgen.