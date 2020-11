Deze petrolhead heeft 24 Fast & Furious auto's - Autoblog.nl

Want 23 Fast & Furious auto’s zijn niet voldoende. 24 ook niet trouwens, er komen er nóg meer aan.

De impact van The Fast & The Furious is bijna niet te onderschatten. We maken over de kolderieke filmserie graag de nodige grappen over, uiteraard. De kromme verhaallijnen, wonderlijke natuurkundewetten, medische mirakels en doldwaze plots maken het er niet realistischer op.

Maar ja. Realisme van een Fast & Furious film eisen is net zoiets als verwachten dat dames in een warme buurt allemaal beschikken over een Nobelprijs voor literatuur. Waar het om gaat is natuurlijk duidelijk, bij de Fast & Furious films: de auto’s!

Fast & Furious auto’s

Nu zien we in Nederland af en toe wel een auto voorbij rijden die overduidelijk geïnspireerd op een auto uit de beroemde filmserie. Misschien dat iemand er twee of drie heeft. Maar een petrolhead in Canada maakt het wel heel erg bont. Hij heeft namelijk 24 Fast & Furious auto’s in zijn collectie.

24 Fast & Furious auto’s

Mocht je denken dat het veel is: er komen er nog meer bij. 24 auto’s zijn namelijk al af, in totaal zullen het er 35 worden. Het zijn overigens niet de minste. Met vier Civics (uit deel 1) kon de verzmaling makkelijk uitgebreid worden. We zien een heel diverse collectie, waarbij de nadruk nu nog lijkt te liggen op de eerste drie delen.

Toegegeven, daarbij waren de Fast & Furious auto’s nog het leukst. Natuurlijk zijn de witte VW Jetta (van Jesse), F-150 van Bryan zijn baas en de gele Evo VII (uit deel II) aanwezig. Maar ook de RX-8, Evo 8, RX7 en 350Z uit Tokyo Drift. De eigenaar vindt juist die films en auto’s leuker dan de latere delen (die overigens bizar succesvol zijn gebleken).

Popcorn

Kortom, pak er een zakje popcorn bij en vergaap je aan de auto’s. Ze zijn niet allemaal opgevoerd, maar ze zien er in elk geval exact zo uit als in de film.

Imagecredit: Roads Untraveled.