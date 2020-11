Autofabrikant X motormerk: de leukste samenwerkingen - Autoblog.nl

Wat hebben Ducati, Mercedes-Benz AMG, MV Agusta en Lamborghini met elkaar gemeen?

De kloof tussen motormerken en autofabrikanten is vaak kleiner dan gedacht. Er zijn natuurlijk een hoop autofabrikanten die ook motorfietsen maken, zoals BMW en Honda. Toch zijn er ook hele leuke samenwerkingen tussen autofabrikanten die zelf geen motorfietsen produceren en motormerken. Die samenwerkingen resulteren vaak in speciale uitvoeringen van tweewielers. En die plaatjes zorgen dan weer voor een watertandende redactie.

MV Agusta X Mercedes-Benz AMG

In 2015 had autofabrikant Mercedes-Benz vijfentwintig procent aandeel in motormerk MV Agusta. Dit werd gevierd met een Solarbeam Yellow -ja, de kleur van de AMG GT- op een MV Agusta. De F3 800 werd omgedoopt als AMG in een gele creatie met zwarte velgen en details. De plaatjes van de MV Agusta F3 800 ‘AMG’ samen met de AMG GT zijn vooral gewoon heel lekker om naar te kijken. Onderhuids werd de MV Agusta minder spannend, hij is motorisch namelijk helemaal standaard. Het 798cc blok is goed voor 148 pk en heeft een topsnelheid van 269 km/u. De oplage betrof maar liefst een exemplaar, waardoor we geen uitspraken kunnen doen over de verkoopprijs.

Een andere historische verkoopprijs van een MV Agusta met AMG printje kunnen we wel noemen. Het motormerk doopte in hetzelfde jaar namelijk ook tweehonderdvijftig F4 RC’s om tot special edition met bijbehorende livery van autofabrikant Mercedes-Benz AMG. Ook deze samenwerking zorgde weer voor water in de mond bij menig motorfietsliefhebber én deze was wel te koop. De unieke straatfiets met 212 pk op 175 kg was destijds te koop voor 36.900 euro. Bij onze Oosterburen staat nu een exemplaar te koop met 270 kilometer op de teller voor € 33.500.

Recente samenwerking: Ducati Diavel

Motormerk Ducati is net als autofabrikant Lamborghini in eigendom van de Volkswagen Group. Ook deze overeenkomst werpt nu zijn vruchten af in de vorm van een speciale tweewieler. Ducati voorzag de Diavel 1260 Lamborghini van dezelfde velgen als de Lamborghini Sián FKP 37. Ook de rest van de motorfiets is uitgevoerd in dezelfde details als de supercar -op de V12 en 819 pk na-. Zoals de matgroene kleur Verde Gea op de kappen en de gouden kleur, Electrum Gold, op de velgen. Maar let ook op de zeshoekvorm van de uitlaat die matcht met de ‘Hexagon’ lampen van de Lambo. Het stiksel van het zadel van de Diavel is zelfs volledig in vorm met de ‘Y’-motief LED-koplampen van de Sián. Het is duidelijk, deze samenwerking is meer dan een simpel printje op een motorfiets plakken. Zelfs de velgen zijn in hetzelfde design.

De 1262cc Testastretta L-twin is goed voor 162 pk en 129 Nm. Lamborghini bouwde 63 exemplaren van de Sián dus kwam Ducati volledig in lijn met een beperkte oplage van 630 stuks. De Diavel is voorzien van allerlei luxe zoals Öhlins, Brembo M50 klauwen, volop carbon en een compleet elektronisch Bosch pakket met zaken als Traction Control, Bochten ABS en Cruise Control. Het zijn niet zomaar een paar stickertjes die deze Diavel een ‘Lamborghini’ maken en dat is ook terug te zien aan het prijskaartje van 39.990 euro.

De Diavel werd voorheen ook al eens van een andere print voorzien. In 2011 werd AMG namelijk sponsor van het MotoGP-team van Ducati. En zoals ondertussen al duidelijk wordt uit dit artikel moeten zulke samenwerkingen gevierd worden met -JAWEL- een speciale motorfiets. En dus kwam er in dat zelfde jaar een Diavel AMG Special Edition. Een soort Diavel Carbon met AMG logo’s voor 25.990 euro. Een stuk goedkoper dan de Lamborghini-versie dus.

Niet de eerste Lamborghini motorfiets

Eind jaren ’70 ging het bij Lamborghini financieel niet zo goed als nu, dat leidde tot een faillissement in 1978. Drie jaar later kochten de broers Mimran de autofabrikant voor drie miljoen dollar over. Toen het later financieel wat beter ging, bedacht Patrick Mimran dat Lamborghini-liefhebbers wellicht ook wel interesse hadden in motorfietsen. En dus gaf de autofabrikant in 1986 opdracht aan Boxer Design om er vijfentwintig te bouwen. Het ontwerp was Italiaans, de ontwikkeling werd gedaan door de Fransen en de Design 90 werd gebouwd met Japanse onderdelen. Een echte samenwerking tussen een autofabrikant en motormerk is dit niet, Boxer Design is namelijk motorbouwer. Boxer Design gebruikte wel het hart van motormerk Kawasaki, de 1.000cc viertakt met 132 pk kwam uit de GPZ1000.

Het ontwerp van de Design 90 is gebaseerd op de Lamborghini Countach. De ontwikkelingskosten waren hoog door zaken als het handgemaakte frame en de speciaal voor Lamborghini gemaakte Gotti velgen. De Design 90 werd -met 13.500 dollar- twee keer zo duur als de concurrent en de verkoop was bedroevend. Lamborghini liet uiteindelijk maar zes exemplaren bouwen. De waarde van een Design 90 anno ’20 wordt geschat tussen de 55.000 en 75.000 euro. Recent werd er een exemplaar geveild, het veilinghuis hoopte rond de ton te vangen. Onverrichter zake zorgde het veilinghuis ervoor dat het aparte ‘Design’ weer terug bij de eigenaar belandde, niemand bleek interesse te hebben.

Zal de huidige Lamborghini motorfiets in de vorm van een Diavel populairder zijn?