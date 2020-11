TVW RS6 heeft betere stance dan het origineel - Autoblog.nl

De aanpassingen aan de TVW RS6 zijn redelijk subtiel, maar zeker effectief.

De Audi RS6 Avant is op dit moment een van de heetste auto’s. Niet alleen op Autoblog, maar ook op YouTube, ‘the socials’ en allerlei autoprogramma’s. Het gekke is dat Audi eigenlijk eens bakens heeft moeten verzetten. In veel opzichten doet het huidige model qua auto hetzelfde als zijn voorganger.

Veel vermogen, een dikke V8 en voldoende ruimte. Waar de nieuwe Audi RS6 wel duidelijk anders is, is uiterlijk vertoon. De eerste RS6 in 2002 was relatief ingetogen. Dat werd per generatie beduidend minder. Het huidige model is zelfs behoorlijk opzichtig. De auto is enorm breed en voorzien van gigantische velgen. Standaard heb je gesmede velgen van 21″, tegen meerprijs kun je gegoten velgen krijgen van 22 inch. Huh? Ja, inderdaad.

TVW RS6

Dat wordt met deze TVW RS6 rechtgezet. In dit geval gaat het niet om een Audi RS6 met meer vermogen dan een Top-Fuel dragster, maar om een paar subtiele verbeteringen die de stance moeten verbeteren. Laten we beginnen met de wielen, het zijn gesmede én tweedelige BBS CH-R II-velgen. Omdat BBS dit jaar 50 jaar bestaat, zijn het zogenaamde 50th Anniversary Editions. Dat kun je zien aan de kleur, die voor de ’50th’-modellen allemaal bronskleurig zijn.

Michelin

De velgen op de TVW RS6 zijn 10,5 inch breed en meten 22 inch in diameter. Eromheen zitten Michelin Pilot Sport 4S banden in de maat 285/30 22. Je bandenboer ziet je graag aankomen rijden met kale bandjes om ze te verversen.

KW Variant 4-schroefset

Daarnaast is duidelijke te zien dat de TVW RS6 aanzienlijk minder hoog op zijn poten staat dan het standaard model. Er is een KW Variant 4-schroefset onder gezet. Als het gaat om ‘fabrieksklare’ schroefsets, kun je niet veel beter dan KW krijgen. Wellicht een set van Öhlins of een custom-set, maar zo’n Variant 4 is in elk geval een enorme upgrade ten opzichte van het standaardspul. Mocht je de afgebeelde auto te laag vinden, zo’n schroefset is instelbaar, dus ook de hoogte.

Sportuitlaat voor TVW RS6

Om te zorgen dat de TVW RS6 beter klinkt dan het standaard exemplaar, is er een sportuitlaat gemonteerd. Niet zomaar een eindpijpje, maar een compleet uitlaatsysteem. Deze is afkomstig van de Sloveense firma Akrapoviç. De ‘Evolution Line’-uitlaat kan eventueel uitgerust worden met de koolstofvezel eindstukken. Over meer vermogen wordt met geen woord geen gerept, maar de 4.0 V8 kan eenvoudig worden voorzien van meer, heel veel meer vermogen.