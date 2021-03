McLaren-dief maakt het de politie makkelijk - Autoblog.nl

De dief ging doodleuk naar de garage om de sloten te vervangen van zijn vers gestolen McLaren.

Als je in de omgeving van Birmingham woont lijkt je sportwagen niet heel veilig te zijn. Of juist wel. Vorige week schreven we nog over een Porsche 996 GT3 die in deze regionen ontvreemd was. Nu was het weer raak, met een McLaren 570S. Het goede nieuws is dat de auto in beide gevallen weer terecht kwam.

De Porsche kwam weer bij de rechtmatige eigenaar nadat de politie de auto signaleerde en de achtervolging inzette. De politie kon er redelijk rustig achteraan rijden, terwijl de Porsche zocht naar grip onder winterse omstandigheden. De dief kon ingerekend worden nadat hij de controle verloor. De McLaren kwam op een iets minder spectaculaire wijze weer terecht, maar ook in dit geval maakte de dief het de politie makkelijk.

De auto in kwestie was een oranje McLaren 570S. Dit is dus de ‘baby-McLaren’, maar je praat alsnog over een auto met een nieuwprijs van boven de £150.000 in de UK. De lokale politie spreekt zelf van twee ton. Aangezien het hard kan gaan met opties is dat waarschijnlijk niet eens overdreven. Als nieuwprijs dan, er zal inmiddels ook al wel wat op afgeschreven zijn.

De precieze omstandigheden van de diefstal zijn niet bekend, maar volgens de BBC vertoefde de eigenaar in buitenland. De dief was er misschien mee weggekomen, ware het niet dat hij doodleuk naar een garage ging om de sloten te vervangen. Bij de garage roken ze onraad en deden ze hun burgerplicht door de politie in te lichten. Die kon zodoende de 31-jarige man achter slot en grendel stoppen.

Als alle Britse dieven het zo onprofessioneel aanpakken als de dief van de Porsche en de McLaren heeft de lokale politie het niet heel moeilijk. En ze hebben wel mooie verhalen om te delen op Twitter.

Foto’s: Brum City Centre Police