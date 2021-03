Amsterdamse rijscholen frauderen er op los - Autoblog.nl

In een groot onderzoek naar rijschoolfraude heeft de politie vier nepinstructeurs in de kraag gevat in 020.

Een rijbewijs halen zou eigenlijk geen doel op zich moeten zijn, maar is dat wel hoe veel mensen het zien. Om dat doel te halen deinzen sommigen er zelfs niet voor terug om vals te spelen. Oftewel, fraude te plegen. En dat kan op meer manieren dan je misschien zou denken.

De Amsterdamse politie is bezig aan een grootschalig onderzoek om frauduleuze rijscholen te pakken te krijgen. In dit kader zijn er nu vier aanhoudingen verricht in Amsterdam Zuidoost. Er zijn drie mannen en een vrouw in de kraag gevat, met leeftijden tussen de 32 en 53 jaar. Zij gaven rijles met een valse bevoegdheidspas.

Als leerling kun je er principe weinig aan doen dat een rijinstructeur niet bevoegd blijkt te zijn. Het kan wel betekenen dat je rijbewijs niet meer geldig is. Er vindt echter ook volop fraude plaats waar de leerlingen vrolijk aan mee doen. Zo worden er soms lookalikes ingezet om voor iemand anders examen te doen. Ook worden er camerabrillen en oortjes gebruikt, zodat de leerling instructies kan krijgen.

De agenten vermoeden dat er in “georganiseerd verband” fraude wordt gepleegd. Het lijkt er dus op dat er een soort rijschoolmaffia actief is in Amsterdam Zuidoost. Mocht je als nietsvermoedende leerling toevallig in die regionen rijles hebben: de bevoegdheid van je instructeur is makkelijk te controleren door diens naam in te voeren in de bevoegdheidschecker. Waterdicht is dat natuurlijk niet, want een nepinstructeur kan zich voordoen als iemand die wel in het register staat. Maar als de naam niet naar boven komt weet je in ieder geval dat er iets niet in de haak is.

De politie heeft nu dus alvast vier aanhoudingen gedaan en daarnaast vier lesauto’s, contant geld en vervalste ID’s in beslag genomen. Mogelijk volgen er nog meer aanhoudingen in de zaak rijschoolfraude. Daarmee wordt het Amsterdamse verkeer er toch weer een stukje veiliger op.

Foto: een ongerelateerde lesauto, gespot door @eljeffe