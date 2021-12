Deze roadster met BMW V8 is helaas de laatste in zijn soort

De N62 V8 van BMW doet al een tijdje niet meer mee, maar is nu gewoon in deze nieuwe sportwagen te vinden.

Een V8 is helaas niet meer van deze tijd, dus de achtcilinder verdwijnt langzaam maar zeker van het toneel. Zelfs een van de meest traditionele merken op aarde heeft al afscheid genomen van de V8. We hebben het dan over Morgan.

Morgan lepelde voor het eerst een V8 in een roadster in 1968. Het resultaat was de Morgan Plus 8, die doodleuk tot 2004 in productie bleef. Zo gaat dat bij Morgan. In 2012 kwam er een nieuwe Plus 8, die aanzienlijk minder lang in productie bleef. In 2018 werd er namelijk een punt achter gezet. Daarmee kwam er een einde aan de V8 Morgan’s.

Tot nu, want Morgan gaat tóch nog een paar auto’s met een V8 bouwen. De Britten presenteren nu de Plus 8 GTR. Dit is een extra hardcore versie van de Plus 8. Het is ook meteen de krachtigste Morgan ooit.









Daar moet je trouwens niet al te hoge verwachtingen bij hebben. De Morgan Plus 8 GTR levert 375 pk, wat natuurlijk niet extreem veel is voor een V8. Is dat erg? Helemaal niet, want een Morgan weegt ook niet veel. Het precieze gewicht maakt Morgan helaas niet bekend, maar ter indicatie: de reguliere Plus 8 woog 1.100 kg. Met een dergelijk gewicht en de aandrijving op de achterwielen moet 375 pk meer dan genoeg zijn.

De Plus 8 GTR ziet er voor Morgan-begrippen redelijk modern uit. Er zijn bijvoorbeeld witte centerlock-velgen en in het interieur zijn carbon kuipstoelen te vinden. Bij een racy auto hoort natuurlijk geen softtop, daarom is de Plus 8 GTR voorzien van een hardtop.

Wie hier wel warm voor loopt moeten we helaas teleurstellen. Er worden maar acht stuks gebouwd, die allemaal al vergeven zijn. Aangezien Morgan eigenlijk in 2018 al was gestopt met de Plus 8, moet je dit ook zien als een toegift. En het is ook meteen een mooie afsluiting van het hoofdstuk ‘V8 Morgan’s’. Dat niet alleen, als roadster met een atmosferische V8 is het ook in bredere zin de laatste der Mohikanen.