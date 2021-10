Morgan Plus 6 rijtest: BMW-power zonder het gewicht

Een open sportwagen met moderne genen van de Z4 en Supra. Dit is de Morgan Plus 6 rijtest!

Als je een auto met puur rijplezier zoekt, maar niet zit te wachten op het bekende riedeltje. Een auto die je buurman sowieso niet heeft. Het Britse Morgan is wat dat betreft zo’n merk. De autofabrikant combineert historie met een modern sausje. De nieuwe Morgan Plus 6 is wat dat betreft een ultiem snoepje. Een lichtgewicht sportwagen met een geweldige zes-in-lijn onder de motorkap.

Die zes-in-lijn komt niet uit de lucht vallen. Morgan heeft mogen shoppen bij BMW. Het is de befaamde B58. Dit blok kun je kennen uit onder andere een BMW Z4, Toyota Supra en de 840i. Het grote verschil met al deze kandidaten? De Morgan heeft een veel schappelijker gewicht in vergelijking met de genoemde auto’s. De Plus 6 heeft een leeggewicht van slechts 1.075 kg. En daarmee stamt deze Brit serieus vooruit. Je hebt 340 pk en 500 Nm tot je beschikking.

De B58 TwinPower Turbo zescilinder is gekoppeld aan een ZF achttrapsautomaat. Daarmee sprint het kanon in 4,2 seconden naar de honderd. Als je het echt durft kun je zelfs een topsnelheid halen van 260 km/u. En doordat de auto helemaal open is krijg je echt alles mee. Zelfs op lagere snelheden krijg je al het gevoel dat het allemaal ontiegelijk hard gaat.

Er zit een dak bij, maar dat is meer voor nood. De Morgan Plus 6 is vooral geschikt om op mooie dagen te rijden. Al is het alleen maar omdat er allerlei hulpsystemen missen op deze auto. Als het regent kan de Plus 6 behoorlijk listig uit de hoek komen.

Het probleem? De prijs allicht. Het begint bij meer dan 120.000 euro voor een Morgan Plus 6. En dat maakt het een duur speeltje. Maar dan heb je wel iets anders dan de buurman.