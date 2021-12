Nee maar, je kunt je Bugatti nu ook personaliseren!

Geloof het of niet, maar Bugatti lanceert een personalisatieprogramma: Bugatti Sur Mesure.

Als je dik drie miljoen euro stukslaat op een auto wil je natuurlijk wel dat de auto exact is zoals jij ‘m wilt hebben. Daarnaast is het samenstellen van de auto natuurlijk ook een leuke bezigheid an sich. Het is een belangrijk deel van de voorpret.

Veel automerken in het hogere segment hebben daarvoor een speciale afdeling in het leven geroepen. Rolls-Royce heeft de Bespoke-afdeling, Ferrari heeft Tailor Made en BMW heeft Individual. Gek genoeg had Bugatti nog niet zo’n afdeling.

Dat betekende uiteraard niet dat je uit als Bugatti-klant uit vier kleuren kon kiezen en dat was het. Je kon een Chiron altijd al helemaal naar wens samenstellen. Dat mag wel ook natuurlijk, voor dat geld.

Om het personaliseren wat beter aan te pakken heeft Bugatti nu toch maar eens een personalisatieprogramma opgezet. De nieuwe afdeling luistert naar de naam ‘Bugatti Sur Mesure’. Dit betekent simpelweg: Bugatti Op Maat.

Het eerste wapenfeit van Bugatti Sur Mesure is de Chiron Pur Sport die je hier ziet. Mocht je het overzicht een beetje kwijtgeraakt zijn: de Pur Sport is de hardcore versie van de Chiron. De focus lag bij deze versie niet op de topsnelheid (die is juist lager), maar op snelheid in de bochten. Vandaar de heftige aerodynamica.

Bij dit karakter past natuurlijk een racelivery. Deze Chiron Pur Sport is daarom voorzien van een livery geïnspireerd op de Bugatti waar Louis Chiron in 1931 de GP van Frankrijk mee won. Dat is ook waar het nummer ’32’ vandaan komt. Uiteraard is dit niet zomaar een stickertje: het racenummer is volledig met de hand geschilderd.

Verdere bijzondere details zijn het patroon boven de koplampen, dat bestaat uit steeds kleiner wordende EB-logo’s. In het interieur is een soortgelijk patroon te vinden. Ook het racenummer komt hier weer terug, plus diverse Grand Prix-logo’s.

Wat dat allemaal moet kosten? Dat weten we niet maar onze gok: veel te veel. We weten in ieder geval dat een Chiron Pur Sport een vanafprijs heeft van zo’n 3,2 miljoen, exclusief belastingen.