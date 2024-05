Deze rode Peugeot 206 is eigenlijk een sleeper

Een ondergewaardeerde sleeper, kunnen we wel zeggen. Koop deze rode Peugeot 206 dan ook gewoon voor een zacht prijsje.

Hoe vaak komt het voor dat je denkt: “Wat, zijn die auto’s al ZO duur geworden? Vroeger kocht je ze voor de helft van het geld!”. Tegenwoordig zijn een BMW E36, Golf GTI of nette Civic ineens heel erg prijzig. Het aanbod dunt natuurlijk uit, de goede exemplaren (die al prijzig waren) blijven over en we komen er vaak nét even te laat achter hoe leuk die ooit vrij modale auto was.

Wat we ook vaak horen: “Ja, had dan ons even van te voren ingelicht!”. Nou, bij deze! Want de rode Peugeot 206 die je kunt bewonderen op deze pagina is namelijk een bijzonder geval. Als je zo snel naar de auto kijkt, lijkt het een modale 206 driedeurs te zijn. Een XS-je, gezien de 15 inch Scirocco-velgen. Nee, geen hoedtik naar de beroemde Volkswagen, maar die naam goven de Fransen aan het wiel.

Paar kleine dingetjes

Verder is er bijna niets dat deze auto bijzonderder maakt dan elke andere nette 206, toch? Nou, nee! Dit is namelijk het topmodel, de 206 RC. Als je kijkt naar de achterzijde, zie je twee hele dikke eindpijpen. Die had alleen de RC. Dit exemplaar is origineel Nederlands en is de afgelopen 14 jaar van één eigenaar geweest (die de auto helaas moest verkopen wegens familieomstandigheden).

Er zijn uiteraard wel een paar nadelen aan de auto. Ten eerste de wielen, want hier horen dus 17 inch ‘Atlantis’-velgen onder. Ten tweede de lak. Rouge Aden is een wat gevoelige lak (is rood eigenlijk altijd) en dat zie je aan het dak. Gelukkig is dat vrij eenvoudig op te lossen. Lang leve de uni-lakken! Het derde smetje is de alcantara bekleding op de sportstoelen. Die is versleten. Tja, het is ook een auto van 19 jaar oud.

Wat kost deze rode Peugeot 206 RC dan?

Het leuke is dat dit nog altijd heel erg snelle auto’s zijn. De motor is namelijk een heuse EW10J4S en het is de S die deze Peugeot-motor bijzonder maakt. Die hadden niet alleen variabele kleptiming, maar ook daadwerkelijk grotere kleppen. Deze atmosferische tweeliter viercilinder levert een vermogen van 177 pk bij maar liefst 7.000 toeren en 202 Nm bij 4.750 toeren, dus je moet nog echt werken voor het vermogen. Leuk!

Kortom, deze auto heeft een klein beetje liefde nodig. Nu is het nog een soort van sleeper met die velgen, maar hopelijk geeft iemand deze auto de liefde die die nodig heeft. Misschien zoekt @perrysneijders nog een kameraad voor zijn 306 GTI? De vraagprijs is nu nog 7.500 euro. Valt mee, toch? Dat wordt dus over een paar jaar het dubbele. En als dat niet gebeurt, dan heb je er een hele leuke auto aan gehad. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken.

