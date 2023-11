Heet! Het is de nieuwe Peugeot e-Rifter

De elektrische auto die prima is, maar niemand kiest?

Compacte MPV’s met genoeg ruimte voor het hele gezin voor een acceptabele prijs. In België zie je ze nog wel eens rijden. De Renault Kangoo’s en Peugeot Rifters van deze wereld. De meeste Nederlanders krijg je er niet in. We lopen blijkbaar meer warm voor een Nissan Qashqai of iets dergelijks.

E-Rifter

Gelukkig voor een merk als Peugeot beslaat Nederland een klein deel van de verkopersmarkt. En daardoor kan het merk gewoon een nieuwe Rifter uitbrengen voor een markt waar er wel behoefte aan is. Bovendien is de nieuwe Peugeot e-Rifter straks gewoon in Nederland verkrijgbaar voor wie er wél behoefte aan heeft. Of de stap durft te maken.

De elektrische auto komt er in drie smaakjes. Allure, Emotion en Excellence. Eerstgenoemde is de instapper, laatstgenoemde de variant waar alles op en aan zit. De Fransen zeggen in 2025 het grootste aanbod van elektrische auto’s te willen hebben in Europa. Daar hoort de e-Rifter ook bij. Het gamma elektrische modellen van Peugeot beslaat negen personenauto’s en drie lichte bedrijfswagens. Het gaat hier ook om niet volledig elektrische auto’s, zoals hybrides.

Het exterieur van de nieuwe Peugeot e-Rifter herken je onder meer aan de grille. Het huidige familiegezicht van Peugeot is geplakt op het busje. Als je kijkt zie je als het goed is overeenkomsten met bijvoorbeeld de 308 of de 4008. In het interieur tref je de i-Cockpit aan met een klein stuurtje, in het midden een 10 inch scherm voor de infotainment. Foto’s van het interieur ontbraken echter in het Nederlandse persbericht..

De nieuwe Peugeot e-Rifter is uitgerust met een 50 kWh-batterij. Standaard laden gaat met 11 kW of tot 100 kW met DC snelladen. De actieradius heeft een max van 320 kilometer. In 30 minuten is de batterij van 0 tot 80 procent te snelladen.

De elektrische auto heeft een systeemvermogen van 136 pk en 270 Nm koppel. Een sprintkanon is het dan ook niet. 0-100 km/u is in 11,2 seconden gedaan. Je koopt deze EV niet voor de stoplichtsprint.

De e-Rifter is te krijgen als gewoon model (4,40 meter lang) of een verlengde uitvoering van 4,7 meter. De langere versie heeft tot zeven zitplaatsen. En zoveel elektrische zevenzitters zijn er niet. Peugeot pakt dus een niche in de markt met de e-Rifter. De vijfzits standaardversie heeft bagageruimte tot 775 liter. De verlengde variant heeft tot 4.000 liter ruimte als je alle stoelen neerklapt.