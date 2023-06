Nieuw Peugeot interieur plakt groot scherm pal voor je neus

Je moet niet te laag zitten in de nieuwe Peugeot i-Cockpit.

Peugeot heeft een compleet nieuw interieur gepresenteerd. Het is een voorbode op een geheel nieuwe elektrische fastback-SUV die eraan zit te komen. Deze elektrische auto vervangt de 3008 zoals we die nu kennen.

Het is een aaibaar interieur geworden. Met een zacht dashboard, deurpanelen en middenconsole. Het nieuwe Peugeot i-Cockpit blijft zijn kenmerken houden, met een klein stuurtje dat lager dan het scherm gepositioneerd is. Over het scherm moeten we zeker hebben. Het nieuwe display is maar liefst 21 inch groot en panoramisch geplaatst.

Alsof zo’n joekel van een scherm nog niet genoeg is heeft Peugeot ook een centraal geplaatst touchscreen in de nieuwe i-Cockpit geplaatst. Zo heeft de passagier ook nog wat om mee te spelen. Dit touchscreen wordt gebruik voor de bediening van de navigatie, climate control en de infotainment.

Peugeot heeft ook afgekeken bij Mercedes-Benz als het gaat om interieur. Overigens is Mercedes lang niet de enige met sfeerverlichting aan boord. Je ziet het bij zoveel merken tegenwoordig. Peugeot doet vrolijk mee, met in acht verschillende kleuren instelbare verlichting.

Op het stuurwiel en in de middenconsole zijn nog een aantal knoppen te vinden. Niet alles is dus á la Tesla in het scherm geïntegreerd. Het ziet er allemaal erg futuristisch en strak uit. Ook deze nieuwe i-Cockpit van Peugeot blijft desalniettemin onderworpen aan smaakgevoeligheid. Niet iedereen is er fan van. Bij Peugeot doen het in elk geval lekker anders dan de rest. Zoals het heurt met de Fransen.