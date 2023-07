Vernieuwde Peugeot 208 heeft bloedmooie neus

Geen bloednieuws, maar een bloedmooie neus voor vernieuwde Peugeot 208. Kijk dan!

Helemaal als een verrassing kan het niet komen dat de vernieuwde Peugeot 208 hier is. Het zustermodel van de 208 – de Opel Corsa – kon onlangs ook rekenen op een opfrisbeurt. Nu is de Peugeot 208 dus aan de beurt. En man, mogen we het zeggen: de vernieuwde Peugeot 208 is een plaatje van een auto geworden! Volgens Peugeot heeft de auto nu meer allure en een ‘onweerstaanbaar sportieve uitstraling’. Zolang je er geen 205 T16 naast zet, kun je met zulke uitspraken wegkomen.

Opvallend is de nieuwe ‘lichtsignatuur’ Dat verandert bij Peugeot geregeld. In de jaren ’80 en ’90 hadden Peugeots briljante neusjes, met de ’07’-serie was dat wat minder (veel te grote koplampen) en vrij recent waren er nog de verticale spijlen die een slagtand van een leeuw moeten voorstellen.

Nu is er gekozen voor dit. Mooi he? Het moet lijken op de 9X8 Le Mans racer, die afgelopen editie van Le Mans zelfs een tijdje aan de leiding.

Uitvoeringen

Er is keuze uit drie uitvoeringen en maar liefst zes aandrijflijnen. Qua uitrustingniveaus is er keuze uit Allure (standaard), Active (iets luxer) en GT (iets sportiever).

Qua motoren is er keuze uit een 1.2 driecilinder met 75 pk of een 1.2 PureTech met 100 pk. Beide hebben een handbak: de 75 pk versie een vijfbak, de 100 pk-variant een zesbak, alhoewel de PureTech optioneel een automaat heeft.

De 1.2 PureTech met 130 pk heeft standaard die automaat. Als je een automaat hebt, is het automatisch een ‘Hybrid’. Dat is wel een klein beetje misleidend, want het is eigenlijk geen hybride, laat staan een plug-in hybrid.

Het is gewoon een 48V-motor die in de automaat zit verwerkt en assisteert bij het wegrijden. Iets wat heel erg veel auto’s al hebben en dan ‘mild hybrid’ wordt genoemd. Handig is het wel, want volgens Peugeot kun je 50% van je stedelijke kilometers elektrisch rijden. Dat is een bijzonder ambitieus statement dat we eigenlijk een keer uit moeten proberen.

Elektromotoren voor de vernieuwde Peugeot 208

Dan de elektromotoren. Ja, meervoud. Er is namelijk keuze bij de Peugeot e-208. De 100 kW (136 pk) sterke variant is gebleven. Op een volle accu haal je hiermee 362 kilometer, aldus de WLTP. De tweede optie is eentje met 115 kW (156 pk).

Deze heeft een nieuwe 51 kWh-batterij waarmee je 400 km moet kunnen halen op één lading. In alle gevallen is een 3-fasen 11 kW-boordlader standaard. Over laden gesproken, snelladen kan tot 100 kW. Op de accu krijg je 8 jaar of 160.000 km garantie.

In in het interieur is er ook het een en ander aangepast. Zo zijn er meer USB C-poorten. Een 10 inch scherm is nu standaard, ook op de Allure en Active. Heel erg prettig is dat er een krachtigere inductielader is.

In veel gevallen zijn deze niet krachtig genoeg, maar Peugeot heeft het laadvermogen verhoogd van 5 naar 15 W. Op de Allure is dit optioneel, de GT krijgt het standaard. Wanneer de auto bij de Nederlandse Peugeot-dealers staat en wat de prijzen zijn, is nog niet bekend.