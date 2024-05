Is dit de tofste Hot Hatch van het moment?

De auto staat sowies op het podium als het gaat om de tofste hot hatch

Het is wel jammer dat hete hatchback er bijna niet meer is. Steeds meer merken keren het de rug toe. Renault en Peugeot waren ooit de koning als het ging om dit type auto, maar tegenwoordig doen ze helemaal niets meer in dit segment. Er zijn nog maar een paar merken die dit gedeelte van de markt bedienen en dat zijn bijna allemaal meer ‘premium’ merken.

Wat dat betreft is het goed om te weten dat Honda nog de Civic Type-R in elkaar schroeft voor ons. Een raszuivere hot hatch die nog een echte focus heeft op sportiviteit. De huidige generatie heeft qua design wel een andere richting gekozen. Minder extrovert, maar subtiel dikker. Het kan zijn dat jij de vorige eigenlijk veel dikker vond.

Nou, dan hebben we goed nieuws voor je! De tofste Hot Hatch van het moment kun je nu namelijk krijgen met een veel dikker uiterlijk! Daarvoor moet je je wel wenden tot Mugen. Mugen is het bedrijf van de zoon van de Honda-oprichter Soichiro Honda en houdt zich al decennia bezig met nog heftigere varianten van de al niet misselijke Type-R-modellen.

Upgrades

Het meest in het oog springend is de achtervleugel, die nu flink groter is qua formaat. De spoiler is verstelbaar en de endplates zijn gemaakt van carbon. Het kost je wel twee mille, maar dan heb je ook wat. De splitter is eveneens in het oog springend en niet bepaald subtiel te noemen, evenals de sideskirts. De opzetstukjes voor op de voorbumper passen op zich wel, maar detoneren een klein beetje. Je kan niet alles hebben en het mooie is: je hoeft niet alles te hebben. Je kunt de onderdelen kiezen die je wil.

Dan de wielen van de tofste hatch van het moment. Dat zijn gesmede items van de Japans-Duitse firma BBS. De 19 inchers zijn in dit geval gesmeed en moeten extra licht en sterk zijn. Ook zijn ze lekker breed: 9,5 inch! Speciaal voor @jaapiyo zijn er wel wat Mugen-naafdopjes gemonteerd (alhoewel je ook kunt kiezen voor premium BBS-naafdopjes) Goedkoop zijn de wielen helaas niet, je betaalt namelijk dik 1.000 euro per wiel. Maar ja, dan heb je ook wat zullen we maar zeggen.

Tofste Hot Hatch?

Ook voor het interieur zijn er de nodige upgrades. Zo is er een carbon sierstuk voor de middenconsole en een speciale Mugen-pookknop van alcantara. Het hoogtepuntje qua interieurupgrades zijn echter de Recaro-kuipstoelen. Die kosten bijna twee mille per twee, maar dan heb je wel serieus meubilair in je Civic Type-R. En het mooie is, je hebt er maar twee nodig.

Oh, en Honda rekent meteen even af met al die fabrikanten die VIER uitlaten op een hot hatch monteren. Deze Mugen Civic Type-R heeft namelijk één centrale uitlaat. Dat is dus tegenwoordig gewoon voldoende. Kunnen nu dan meteen stoppen met die uitlaat-overkill. Helaas zijn er (nog) geen motorische upgrades, maar met 320 pk op de voorwielen heb je weinig te klagen. Alle onderdelen zijn per direct bij Mugen te bestellen.

Meer lezen? Dit zijn alle Type-R modellen op een rij!