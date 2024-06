Deze schitterende coupé was jij alweer vergeten

Sommige concept cars zijn vanaf de eerste pennenstreep al kansloos, maar daardoor niet minder mooi. Kende jij deze nog en belangrijker: wie bouwde hem?

De wondere wereld van concept cars is altijd een achtbaan van emoties. De staat van extase wanneer een bloedgave concept écht wordt gebouwd en de staat van verdriet of boosheid wanneer een productierijpe concept vaak om altijd dezelfde reden (geld) niet wordt gebouwd. Je hoort dan wel eens ‘och, het had merk X zo goed kunnen helpen’ of ‘met zo’n auto zou ik wél een auto van merk Z kopen!’

Vingeroefening

En soms is een concept car niks behalve een vingeroefening van een merk, zonder productieplannen, zonder concrete afwerking, maar met een leuk verhaal. Het nadeel daarvan is dat een auto met weinig consequenties voor de toekomst ook daadwerkelijk niet herinnerd wordt in die toekomst. Zo is het negen jaar geleden dat het concept van vandaag getoond werd.

Coupé Corbusier

En de autobouwer geeft ook toe dat de concept car, Coupé Corbusier getiteld, niet concreet een productieauto wordt. En dat was het designteam van Renault! Het was Renault die in 2015 met de Coupé Corbusier op de proppen kwam en de enige aanleiding ervoor was eigenlijk een hommage aan Le Corbusier bouwen. Deze architect staat bekend als een geliefde maar ook bekritiseerde architect in de vorige eeuw, maar zijn werk wordt veelal als bepalend gezien in zijn tijd. Le Corbusier overleed in 1965 en in 2015 was dat 50 jaar geleden. De Renault Coupé Corbusier was dan ook een eerbetoon aan hem, waar de designers de taal van Le Corbusier in een auto probeerde te vertalen.

We gaan je dan ook niet vervelen met spreuken als ‘dit hadden ze moeten bouwen!’, want het is vrij duidelijk dat Renault dat niet zou doen. Er was geen sprankeltje hoop voor een productieversie. Sterker nog: Renault heeft de Coupé Corbusier niet eens gebruikt in designdetails voor aankomende modellen. Het Franse merk meent dat je de ontwerpers ook af en toe even de vrijheid moet gunnen om iets te ontwerpen zonder dat het nut heeft. Dat wekt inspiratie op die het merk dan weer kan gebruiken voor de toekomst.

Wat overigens wel betekent, in combinatie met het ontbreken van een duidelijk logo, dat de auto niet echt als een Renault aanvoelt. Als je had vertelt dat het een DS was, hadden we het ook geloofd. Wellicht dat de inspiratie achter de Coupé Corbusier nog iets heeft bijgedragen aan de Trezor Concept uit 2016. Ook een ranke, stijlvolle coupé, maar dan gevuld met details die later auto’s als de Mégane en Talisman zouden definiëren.

Motor onbekend

Verder bewijs dat de Renault Coupé Corbusier echt een designdingetje was: er is nooit een woord gerept over de motor of verdere aandrijving. Sterker nog: deze persfoto’s zijn het enige bewijs van de Coupé Corbusiers bestaan. Het zou ons niet eens verbazen dat het renders zijn en er nooit een fysiek model is gemaakt.

De vergeten concept van vandaag is dan ook geen ‘wat als’-verhaal. Het is gewoon een prachtig ding. En prachtige dingen mogen soms ook besproken worden los van het eventuele nut wat ze zouden hebben. De Renault Coupé Corbusier heeft precies zijn doel bereikt en zoals altijd: we hebben de foto’s nog.