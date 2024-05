Dat is me nogal een boude stelling. Maar toch denkt Renault dat deze auto de Espace doet vergeten.

Tegenwoordig is het niet heel onderscheidend meer, maar er was een tijd dat Renault voorop liep als het op innovaties aankwam. Denk aan de Renault 5 Turbo bijvoorbeeld. Een bommetje in zakformaat met de motor achterin. Of de Renault 16. Een ruimtewonder in zijn tijd. Of de Scenic. En de Twingo. Ook zoiets.

Maar 40 jaar geleden was het pas helemaal raak, toen kwam Renault met de Espace. Een auto die ondanks zijn lengte van 4.25 meter toch ruimte bood aan 7 inzittenden. Dankzij de Espace ontstond er een heel nieuwe soort auto’s. De minivan. In de jaren 80 en 90 hoorde je er niet bij als je er geen had.

Deze auto doet de Renault Espace vergeten

Tegenwoordig is de Espace een soort verlengde Koleos, of hoe noemen ze dat model, en daar is het wel mee gezegd. De jeu is eraf, zouden we ook kunnen zeggen. De hedendaagse Renault is er eentje die zich het beste laat omschrijven als eenheidsworst.

Wat niet alleen aan Renault ligt, maar aan de gehele autoindustrie. Alles wat leuk is, wordt geschrapt, want iedereen wil een zuinige cross-over. Maar daar brengt Renault nu verandering in. Zeggen ze zelf. Want ze hebben een model ontwikkeld dat de Espace zou moeten doen vergeten. De Symbioz heet die.

Die auto meet 4,41 meter en daarmee staat hij tussen de Captur en Austral in. Maar Renault zou de boude claim niet kunnen waarmaken als de Symbioz niet wat slims kan doen. En dat kan hij. Je kunt -net als bij de eerste Twingo- de bagageruimte vergoten door de achterbank te verschuiven. Of juist de ruimte voor de passagier…

Qua motoren is het allemaal ‘meer van hetzelfde’. Hybride en zuinig, op papier. Of zoals Renault het zo mooi zelf noemt, de E-Tech full hybrid 145-aandrijflijn. Waarschijnlijk heeft hij 145 pk. Op een gewicht van 1500 kilo is het voldoende. Maar verwacht geen strepentrekker.

Gaat de Symbioz de Espace doen vergeten?

Maar goed. Gaat de Symbioz de Espace doen vergeten? Eerlijk? De huidige misschien wel, maar het origineel absoluut niet. Dat was iets bijzonders, de Symbioz is niets meer dan een uitbreiding in het gamma wat Renault nu al op de weg heeft.

Prijzen moeten we jullie schuldig blijven, die heeft Renault nog niet gecommuniceerd. Maar als we ze hebben, zullen we er een heel lovend artikel aan wijden. Of niet, dat zien we dan wel weer…

Gelukkig komt het merk binnen afzienbare tijd met de nieuwe 5. Da’s tenminste nog iets bijzonderder dan deze.

Sorry…