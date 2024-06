Gekkigheid: 2.000 kg zware SUV heeft ‘lichtgewicht’ als speerpunt

Dan bouw je een SUV van bijna 2.000 kg en vind je dat het gewicht erg meevalt. Huh?

Met de crossover meent elk automerk dat je tegenwoordig geen keuzes meer hoeft te maken (maar gewoon op alles tegelijk inlevert voor een hoge zit). Terwijl het soms helemaal niet erg is om gewoon een keuze te maken. Maak dan wel een keuze die een beetje past bij het autotype in kwestie. Een Lotus Elise moet je niet beoordelen op luxueuze features in het interieur. Daarop voort bordurend moet je een luxueuze SUV niet beoordelen op hoe lichtgewicht deze is.

Keuze

Dus, kom niet aan met een 2.000 kg wegende SUV en zeg vervolgens ‘het gewicht valt erg mee’, want dat is, met alle respect, onzin. Zelfs als dat in een persbericht van DS staat.

DS 7 Vauban

Maar dan lees je verder, en kom je erachter dat dit niet gaat om de SUV zelf. Sterker nog: eigenlijk is DS met best iets goeds bezig. Dit is namelijk de DS 7 Vauban. Vernoemd naar de vestingen van Vauban die vele Franse steden van bescherming voorzagen. Dat moet de DS 7 Vauban zijn: het is een gepantserde versie van de DS 7.

Relatief

En daar komt dat lichtgewicht aspect aan het licht (haha). Normaliter pantser je een auto door hem te bouwen van loodzware materialen. Dat werkt, maar het voegt zo enkele honderden kilo’s toe aan een al niet lichte auto. Vaak wordt de auto dan ook nog eens motorisch aangepakt, zo heeft de Audi A8 L Security de motor van een Audi RS6, maar is nog steeds geen strepentrekker.

En daar scoort de Vauban. Een Audi A8 weegt zo’n 2.200 kg, terwijl een A8 L Security meer dan 4.200 kg op de weegschaal zet. De DS 7 E-Tense 300 weegt normaal zo’n 1.810 kg, en de Vauban voegt daar slechts 164 kg aan toe. Is dit de lichtste gepantserde auto qua gewichtstoevoeging? Het zou zo kunnen. Dat bedoelde DS in ieder geval met een aardig laag gewicht. Het enige nadeel daarvan is dat de auto daarmee gepantserd is tot niveau ‘B4′, terwijl auto’s als de A8 Security en BMW 7 Serie Protection makkelijk drie schalen daarboven zitten. Die kunnen de kogels van een AK-47 tegenhouden, voor de DS 7 Vauban houd je alleen handpistoolkogels tegen. Maar hey, dat is meer dan de meeste auto’s. Het andere voordeel van het kleine extra gewicht is dat de aandrijflijn hetzelfde is en de sprinttijd maar met 0,2 seconden stijgt. De opoffering voor deze extra veiligheid is dus niet zo groot.

De DS 7 Vauban mag ook nog eens bestuurd worden met een normaal rijbewijs (voor de meeste zware gepantserde auto’s heb je een vrachtwagen of zelfs speciaal trainingsrijbewijs nodig), is qua onderhoud net zo betrouwbaar als een normale DS 7 (vul zelf maar in) en is ook nog eens competitief geprijsd. Al vinden wij dat toch nog ietwat tegenvallen met een kale prijs van 165.000 euro.