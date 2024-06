Autoblog Spot van de Week: LaFerrari

Nederland is sinds kort weer een LaFerrari rijker!

Nederland is maar een klein landje, maar toch rijden er bovengemiddeld veel auto’s rond van de buitencategorie. Zo zijn er diverse Nederlanders die als hobby Ferrari’s verzamelen. Een daarvan heeft recent een nieuw speeltje aangeschaft. Er is namelijk een nieuwe LaFerrari gespot. @europeancarshotsinsta wist deze te spotten op de A27 bij Hilversum.

Dit betekent dat er nu al negen LaFerrari’s op Nederlands kenteken staan. En dan zijn er ook nog wel een paar die stiekem op Belgisch of Duits kenteken staan, of helemaal niet op kenteken.

Op de foto’s valt op hoe klein zo’n LaFerrari eigenlijk is naast een Skoda Kodiaq. De LaFerrari is ongeveer even lang als een Kodiaq, maar heeft een hoogte van slechts 1,12 meter. Dit is waarschijnlijk de eerste keer dat een LaFerrari ooit vergeleken is met een Skoda Kodiaq, trouwens.

De LaFerrari is inmiddels alweer 11 jaar oud, maar dat zie je er niet aan af. Het is nog steeds een hele futuristische verschijning. Zeker naast een Skoda Kodiaq. Wat ook helpt: er is nog altijd geen opvolger. Die gaat er wel komen binnenkort, waarschijnlijk in de loop van het jaar.

De LaFerrari zal echter de geschiedenisboeken ingaan als het laatste topmodel van Ferrari met een V12. De opvolger krijgt naar verluidt slechts een V6. Het zal ongetwijfeld alsnog een indrukwekkend apparaat zijn, maar het klinkt niet als een auto die de LaFerrari gaat overschaduwen.

Volgens de kentekencheck ligt de nieuwprijs van deze LaFerrari op €1.344.209, maar de eigenaar heeft er ongetwijfeld veel meer voor moeten betalen. Vandaag de dag moet je al gauw meer dan €3 miljoen neertellen voor een LaFerrari. Dat maakt het des te specialer dat er dit jaar al twee (!) nieuwe LaFerrari’s op Nederlands kenteken zijn gezet.

De Spot van de Week is deze keer dus voor @europeancarshotsinsta. Hij krijgt een Autoblog-pet of -muts naar keuze als aandenken. Heb jij ook iets bijzonders gespot? Upload je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot de volgende keer in deze rubriek!

Bekijk alle foto’s van deze LaFerrari op Autoblog Spots!