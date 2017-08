Deze BMW Siebener brengt je in IJslandse sferen

De vlag van de eilandnatie is namelijk niet alleen blauw, maar ook...

Rood! En laat dat net de kleur zijn die nadrukkelijk aanwezig is in het interieur van deze G12 Siebener. De buitenkant van de M760Li is trouwens gespoten in Estorilblau, een kleur die vroeger populair was op M3’s.

Op de Nederlandse wegen zien we de BMW 7-serie’s doorgaans alleen maar in saaie zakelijke kleuren. Uitzonderingen zijn het bekende turquoise exemplaar waar we al eens eerder over schreven en de in Austingelb gewrapte Siebener van rapmeneer Mr Polska. Die laatste telt echter eigenlijk niet, want zo’n laagje plastic is toch wat anders dan echte verf.

Dat de Siebener best wat kleur kan hebben lieten ook al dit knaloranje gevaarte en deze chique kastanjebruine Alpina zien. Nu kunnen we aan dat rijtje dus deze blue-over-red Zeven toevoegen. Het zijn dezelfde kleuren die ook de kartbabe uit de video ‘Tell me why’ van Supermode draagt. Toeval?

Of de combinatie ook ‘werkt’, daar zijn we het nog niet over uit. In mijn ogen is het jammer dat de M760Li in kwestie een klein beetje verswekkerd is door de 21″ velgen, aftermarket frontsplitter en het achterspoilertje van Alpina. De hockeystick op de zijkant in een contrasterende kleur is ook ‘gewaagd’. Daarnaast vind ik persoonlijk de lange variant van de Siebener wat uit verhouding door de té lange achterdeur. Datzelfde geldt overigens voor de meeste concurrenten van de auto. Hoe dan ook, geef je eigen ongezouten mening over deze blauw-rode Beier, in de comments.