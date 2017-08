Jurisprudentie BREEK: je telefoonhouder is een hand

Even opletten als je weleens je telefoon aanraakt terwijl die in een houdertje op je dashboard staat. Een dikke boete van 239 Euro ligt op de loer.

De rechter heeft namelijk geoordeeld dat deze praktijk gelijk staat aan het ‘traditionele’ bedienen van je telefoon achter het stuur met je handen. Zodoende kan je er dus ook een boete voor krijgen. De uitspraak werd gedaan nadat een man in beroep ging tegen een boete van 239 Euro voor het gebruiken van zijn telefoon tijdens het rijden. Volgens de man had hij alleen zijn telefoon bediend terwijl deze in een houder stond. De politie betwistte dat overigens niet, maar schreef desalniettemin de boete uit.

Velen denken dat je je telefoon wel mag gebruiken als ‘ie in een houder staat, maar de rechter heeft nu dus geoordeeld dat dat niet het geval is. Het gaat allemaal om de definitie van wat je onder ‘vasthouden’ verstaat. Volgens de rechter moet daaronder niet alleen het letterlijk met je handen vasthouden van het ding geschaard worden, maar moet het begrip breder gezien worden.

In eerste instantie lijkt dat op juridische hocus pocus, maar dankzij een paar voorbeelden kan je de redenering van de rechter (iets) beter begrijpen. Dat ook een telefoon tussen je schouder en oor klemmen of een hoofddoek gebruiken om het geliefde communicatiemiddel permanent aan je oorschelp te bevestigen verboden is, klinkt al een stuk logischer.

De man moet de opgelegde boete dus gewoon betalen en dat geldt vanaf nu ook voor jou als je gesnapt wordt terwijl je zit te swipen achter het stuur. Wat (nog) wel mag, is de telefoon echt ‘handsfree’ besturen door middel van spraakbesturing. Voor de (hobby-)advocaten die gaten willen schieten in het verhaal: de volledige uitspraak lees je HIER.