Deze Spirit of Ecstasy van Rolls-Royce is nu superillegaal - Autoblog.nl

Rolls-Royce verkocht deze Spirit of Ecstasy jarenlang, maar nu is hij superillegaal.

De Spirit of Ecstasy is een bloedmooie eyecatcher die als een kers op de taart op de neus van een Rolls-Royce zit. Je stapt in, zet de motor aan en de vrouw komt vanuit de grille naar boven. Al honderd jaar prijkt de mascotte bovenop de grille van een Rolls. Een eeuwigheid dus. En dat is niet per se goed nieuws voor de Rolls-Royce-koper. Een koper van zo’n luxe sloep wil immers uniek zijn, een bolide hebben die niemand anders heeft. Dus is die Spirit of Ecstasy in verschillende kleurtjes te koop. Standaard zilver, goud of – shiver – koolstofvezel.

Van 2016 tot begin 2019 was er echter nóg een mogelijkheid. De verlichte Spirit of Ecstasy. Deze was transparant en werd vanuit de basis van verlichting voorzien. Deze verlichting staat volgens de beschrijving alleen aan als de auto stilstaat en het ‘welkomstlicht’ was ingeschakeld.

Hier was de Europese Unie het echter niet mee eens, schrijft Daily Mail. De verlichting zou voor lichtvervuiling zorgen en volgens nieuwe wetgeving niet meer geïnstalleerd mogen worden. En de al geïnstalleerde Illuminated Spirit of Ecstasy’s? Die moet Rolls-Royce uitschakelen, bevestigt het bedrijf tegen de krant.

Wie dus in de afgelopen jaren een luxe sloep met verlicht embleem heeft gekocht, kan binnenkort een brief verwachten van Rolls-Royce. Het extraatje kostte destijds zo’n 3872 euro. Klanten kunnen hun geld terugkrijgen, een zilveren Spirit of Ecstasy krijgen of een andere optie van de lijst. Maar de verlichting, die moet sowieso weg. Het is niet duidelijk wat bestuurders riskeren als ze met de Spirit of Ecstasy superillegaal blijven rondrijden.