Veganistische Rolls-eigenaren bestaan blijkbaar niet

Er zijn blijkbaar geen veganistische Rolls-eigenaren op deze steeds warmer wordende planeet.

We hebben kunnen leren de afgelopen weken na het Glasgow-gebeuren dat we allemaal ietsje liever moeten zijn voor moedertje natuur. Het gaat niet al te best, maar als we alle schouders eronder zetten en zeer veel geld uitgeven, moet het goed kunnen komen.

Oh, en zorg dat je zo milieuvriendelijk mogelijk bent uiteraard. Recyclen, afval scheiden en keurig de flesjes inleveren bij de buurtsuper. Maar hoe zit dat met de rijkere medemens? Heeft de wel affiniteit met het sparen van het milieu?

Veganistische Rolls-eigenaren

Nou, blijkbaar niet. Dat blijkt uit een uitspraak van Torsten Müller-Ötvös. Hij is de grote baas van Rolls-Royce en krijgt dus te maken met de wensen en eisen van de financieel succesvollere personen.

Volgens Müller-Ötvös is Rolls-Royce heel erg maatschappelijk verantwoord bezig. Zo is de fabriek van Rolls-Royce (in Goodwood) marktleider als het gaat om duurzame productie. Of dat komt door de zeer beperkte afzet, wordt niet vermeld maar lijkt aannemelijk.

Duurzaamheid is voor Rolls-Royce heel erg belangrijk. Maar het mag niet ten koste gaan van de luxe aan boord van hun producten. Op de vraag of er ook een Rolls-eigenaren zijn die gevraagd hebben om een kunstlederen interieur, kan Torsten vrij kort zijn:

Niemand heeft ons ooit gevraagd naar een veganistisch interieur voor een Rolls-Ryce. Torsten Müller-Ötvös

Vegan-leer wél mogelijk

Dat wil overigens niet zeggen dat een kunstlederen c.q. veganstisch interieur niet mogelijk is bij Rolls-Royce. Ze staan klaar om het te leveren als er iemand naar vraagt. Wat dus niet het geval is. Het kan natuurlijk ook zijn dat er wel degelijk veganistische Rolls-eigenaren zijn, maar dat ook zij vinden dat écht leder fraaier is dan kunstleer.

Sowieso is Rolls-Royce een merk voor mensen die niet al te veel met het milieu hebben. Hun kleinste motor is namelijk een enorme V12 en het merk doet (nog) niet aan elektrische auto’s of plug-in hybrides.

Via: Autocar.