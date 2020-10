Deze monsterlijke Subaru WRX is klaar voor Gymkhana - Autoblog.nl

De eerste bandjes zijn er ook al mee opgerookt.

Wie niet vies is van een beetje driftactie komt altijd goed aan zijn trekken in de Gymkhana-video’s. In de tussentijd zul je het moeten doen met Wouters driftkunsten in de Autoblog-rijtesten. De teller van de Gymkhana-video’s staat inmiddels op tien, maar daar gaan de makers het niet bij laten.

In het volgende deel gaan er wel twee essentiële onderdelen verdwijnen. Ten eerste zal de hoofdrol niet vervuld worden door Ken Block. Hij zal vervangen worden door Travis Pastrana. Travis is vooral bekend vanwege zijn kunsten op de crossmotor, maar hij kruipt zo nu en dan ook achter het stuur van een auto om daar gekke dingen mee te doen.

Een andere hoofdrolspeler gaan we ook niet terugzien, namelijk Ford. In de laatste zeven afleveringen was het telkens een Ford die in actie kwam, van een nieuwe Fiesta tot een Mustang uit de jaren ’60. Nu keert Gymkhana echter weer terug naar zijn roots. Net als in de eerste twee Gymkhana-afleveringen zal er namelijk weer een Subaru WRX STi in actie komen.

We weten ook alvast hoe die eruit gaat zien, want Subaru en Hoonigan tonen de eerste beelden van het nieuwe driftmonster. Subaru spreekt zelf van (vrij vertaald) “de meest krankjorum WRX STi ooit”. Wij spreken ze niet tegen.

De auto zal ongetwijfeld volgeplakt worden met stickers, maar nu zien we vooral carbon, heel veel carbon. De volledige carrosserie is namelijk opgetrokken uit koolstofvezel en dat feit is niet verhuld door een laklaag. De Subaru WRX STi heeft verder een aantal zeer agressieve aerodynamische aanpassingen gekregen. Laten we hopen dat het allemaal functioneel is, want op esthetisch vlak is het geen hoogstandje.

Technische specificaties houden Subaru en Hoonigan helaas nog onder de pet. Standaard levert de boxermotor al 300 pk. Dat zou genoeg moeten zijn om de auto zijwaarts te krijgen, maar afgaande op de eerdere Gymkhana-creaties zal de Subaru WRX STi nog wel een flink boost krijgen.

Allemaal leuk en aardig, maar zo’n auto wil je natuurlijk gewoon in actie zien. Gelukkig kan dat, want Pastrana heeft alvast getest of deze Subaru WRX STi net zo wild is als zijn uiterlijk doet vermoeden. De beelden check je hier: