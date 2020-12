Deze swanky BMW lampjes doen je zeven ruggen - Autoblog.nl

Kost wat, maar dan heb je ook swanky BMW lampjes.

Vroegah toen er nog kuilah in de wegah zaten, hadden auto’s nog gewoon kaarsen, olielampen of hypermoderne carbidlampen als verlichting. Je kan het je haast niet voorstellen, maar elektrische verlichting op auto’s werd pas echt gemeengoed in de jaren ’20. Toen was de Patent-Motorwagen van Karl Benz dus al een stokoude okkazie.

Inmiddels zijn we een stuk verder. Vanaf begin deze eeuw hebben LED-lampen de autolamp-game volledig overgenomen. Vooral Audi was er meteen zeer bedreven in om van de kleine licht emitterende diodes een herkenbaar designelement te maken. Hoewel, als je sommige van die vroege LED-Audi’s nu ziet je meer moet denken aan een winkel in de vroege jaren ’90 met van die plastic slangen waar lampjes inzitten. Best wel skeer.

Inmiddels is het echter soms behoorlijk fraai wat er kan met LEDs. Zo liet BMW in 2015 de bovenstaande M4 concept Iconic Lights zien, met 3D LED-armaturen. De gewone F82 M4 had toen nog vrij eenvoudige LED achterlampen. De facelift heeft al wat chiquere LEDs, maar de belofte die gemaakt was met het Iconic Lights Concept wordt alleen ingelost door de dikke M4 GTS en de latere M4 CS. Deze versies kregen namelijk de trapsgewijs oplopende 3D versie van de ‘L’ die we kennen van BMW-achterlichten. Hoewel als Adrian van Hooydonk dit leest, we waarschijnlijk spoedig kunnen zeggen die we kenden van BMW-achterlichten.

Nou weet ik wat je denkt, namelijk ‘verrek, die lampen wil ik ook op mijn F82 M4’. En dat kan natuurlijk, als je ze even laten jatten. Maar mocht je een geweten hebben, dan is kopen op Ebay ook een optie. Het is echter wel een prijzige optie. In het altijd betrouwbare Litouwen vonden we namelijk een complete OEM Set voor slechts 7.599,95 Dollar.

Volgens de verkoper verkeren de units in nieuwstaat en zijn ze volledig functioneel. Het enige nadeel is dat verschepen naar Nederland volgens de omschrijving niet tot de mogelijkheden behoort. Dat wordt dus een tripje naar de Baltics boeken. Koop dan?