BMW M4 GT3 speelt buiten zonder camouflage - Autoblog.nl

Voor het eerst kunnen we een blik werpen op de BMW M4 GT3 zonder camouflage. De auto maakt hier testkilometers.

De laatste keer dat we de nieuwe M4 GT3 op de Nordschleife zagen boenderen was met camouflage. Dat was in de zomer van 2020. Inmiddels is de camouflage verleden tijd en is de GT3 nu te zien in zijn daadwerkelijke race uitdossing.

De foto’s die hier je zit zijn gisteren genomen. BMW M Motorsport was aan het testen met de M4 GT3 op de Nürburgring Nordschleife. Achter het stuur twee medewerkers van de Duitse autofabrikant die het testen voor hun rekening nemen. Het gaat hier om Augusto Farfus en Jens Klingmann. Net als de straatauto, is de GT3 voorzien van de nieuwe grille. Het model oogt nog extra agressief met zijn lage koplampen die in dit geval geel zijn.

BMW M4 GT3 in actie

Slecht nieuws voor wie hoopt dat gele koplampen ooit naar de straatauto komen. In een rijdende toestand op de openbare weg zijn dit soort lampen niet toegestaan.

Het duurt nog wel even voordat de M4 GT3 echt in actie gaat komen. En dan bedoelingen we in raceverband. Dat zal aan het begin van juni zijn, tijdens de 24u van de Nürburgring. Verder komt de BMW nog in actie tijdens de Nürburgring Endurance Series (NLS).