Handgeschakelde M4 veel sterker dan BMW opgeeft - Autoblog.nl

De handgeschakelde M4 blijkt veel sterker dan BMW opgeeft. Handig man.

Het meten van pk’s is eigenlijk een beetje een nutteloze bezigheid. Ondanks dat we altijd spreken over auto’s met een hoeveelheid aan pk’s, hoef dat zeker niets te betekenen. Ja, een Honda S2000 heeft 240 pk, maar die zitten helemaal boven in de toeren ‘verstopt’. Een E400 CDI uit dezelfde periode heeft ‘slechts’ 250 pk, maar sleurt er altijd aan.

PK’s

Rollenbank-metingen zijn van alle tijden en geven vooral een indicatie. Omstandigheden qua weer, brandstof, hoogte, luchtvochtigheid en onderhoud kunnen een grote invloed hebben over het vermogen dat een motor levert. Maar dan nog is het de vraag: haalt jouw auto zijn vermogen wel? Een paar procenten afwijking is niet iets om van wakker te liggen. Dus als je naar bed gat met 27 pk en wakker wordt met 24 pk: dat verschil merk je niet.

Handgeschakelde M4 veel sterker dan opgegeven

Toen alle motoren nog atmosferisch waren, kwam het geregeld voor dat auto’s hun opgegeven vermogen niet haalden. Tegenwoordig hebben alle auto’s een turbo en komt het veel minder voor. Sterker nog, vaak leveren auto’s meer pk’s dan opgeven. In het geval van het laatste M-proudct van BMW is het gekkenwerk. De nieuwe handgeschakelde M4 is véél sterker dan BMW aangeeft.















Want hoewel power zit er dan in? Volgens BMW moeten het er 510 paarden zijn als je de Competition-uitvoering besteld. Als je gaat voor de handbak in ‘non-Competition’-trim, krijg je ‘slechts’ 480 pk. Nu ging IND Distribution (een Amerikaanse tuner) de M4 op een rollenbank zetten om te zien wat de auto doet voordat ‘ie getuned wordt. Het resultaat was indrukwekkend: 465 pk! Nee, dat is niet minder. De M4 levert namelijk 465 pk op de wielen, terwijl de opgaven altijd ‘op de krukas’ zijn.











Omrekenen

Krukas-vermogen is motorvermogen, bij wielvermogen zijn er transmissieverliezen. In het geval van de M4 worden die geschat op zo’n 15% (handbak, achterwielaandrijving). Omgerekend betekent dat 547 pk (bij 5.780 toeren) en 650 Nm (bij 4.530 toeren).

Over de transmissieverliezen gesproken, tegenwoordig zijn auto’s véél efficiënter, ook in de aandrijflijn. Dit terwijl deze 15% al tientallen jaren wordt aangehouden als vaste waarde. Dus mocht je een M4 hebben en deze dan chippen, check van te voren wat het vermogen is. Straks heb je wél het beloofde vermogen, maar had je dat stiekem dus gewoon altijd al.