Deze uitgefikte Ferrari 360 is waarschijnlijk aangestoken

Het lijkt erop dat deze Ferrari niet spontaan in de hens is gevlogen in Beuningen.

Spotter @eldoubphotography stuitte gisteren – op zijn verjaardag nota bene – op een droevig tafereel: een Ferrari 360 die grotendeels in de as is gelegd. Deze auto is dinsdagavond in vlammen opgegaan in het Gelderse Beuningen.

Volgens De Gelderlander stond de auto nog maar 10 minuten geparkeerd, toen de boel in de fik stond. De brandweer was snel ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De brandweerlieden hebben alleen de neus nog kunnen redden. Gelukkig konden ze wel voorkomen dat de brand oversloeg naar de winkel met kindermeubilair, waar de Ferrari geparkeerd stond.

Jerrycans

Nu wil een Italiaanse supercar nog wel eens uit zichzelf in de fik vliegen, maar dat is waarschijnlijk niet wat hier gebeurd is. In de buurt van de auto zijn namelijk meerdere jerrycans aangetroffen. De forensische opsporing heeft gisteren ook onderzoek gedaan op de plaats delict.

Waarde

Het is niet meer te zien, maar het ging om een Spider-variant. Deze auto heeft ooit nieuw €207.076 gekost. Sommige algemene media doen alsof dat de dagwaarde is, maar inmiddels is een 360 natuurlijk wat minder waard. Toch betaal je al snel €80.000 voor dit model. En voor alle duidelijkheid: het is altijd sneu als een auto in de fik wordt gestoken, ongeacht het prijskaartje.

De politie doet nog onderzoek, maar de jerrycans vertellen ons genoeg. Wie de daders zijn en wat hun motieven waren is nog niet bekend, maar we hopen dat de politie de onderste steen boven kan krijgen.

Foto’s: @eldoubphotography