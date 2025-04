Keert de handbak terug bij Ferrari?

Ferrari overweegt de handbak terug te laten keren.

599. Dat was de laatste handgeschakelde Ferrari met V12. En F430, de laatste handgeschakelde Ferrari met V8. Ja, das even geleden! Bijna 20 jaar geleden was het nog de gewoonste zaak van de wereld om optioneel een handbak te krijgen op je supercar uit Maranello. Inmiddels is al 15 jaar een automaat de norm bij Ferrari.

Alles moest beter, sneller. Er was geen ruimte meer voor een handbak bij Ferrari. Komt het merk nu terug op die beslissing? In de automotive wereld herhaalt de geschiedenis zich regelmatig. Of het nu gaat om het terugbrengen van iconische modellen uit het verleden, of terugkomen op eerdere gemaakte beslissingen. In het geval van Ferrari kan het zomaar zijn dat ze de handbak opnieuw leven in gaan blazen.

Het was Lewis Hamilton die er als eerste over sprak met zijn Ferrari F44 idee. Een eigen model en die moest dan een handgeschakelde versnellingsbak krijgen. Nu is het Ferrari’s Chief Product Development Officer Gianmaria Fulgenzi die het woord handbak in de mond neemt. Dat doet hij tegenover het Australische blad Carsales.

Ferrari handbak alleen voor de elite

Een 296 of een dolci cilindri met een koppelingspedaal, nee dat gaat niet gebeuren. Mocht de handbak terugkeren bij Ferrari dan gaan ze dat doen binnen de exclusieve “Icona”-serie. In deze reeks zagen we eerder bijzondere modellen als de Monza SP1/SP2 en de Daytona SP3.

Die modellen hebben een automaat. Het zou dus echt bijzonder zijn als er een Icona komt met een handgeschakelde versnellingsbak. Er is wel een technische uitdaging en dat heeft te maken met het koppel.

Fulgenzi laat weten dat Ferrari het vermogen kunstmatig zou moeten beperken, anders zou het allemaal net iets te veel van het goede worden. Prima natuurlijk. Bij zo’n handgeschakelde Ferrari draait het om lol, niet om de snelste te willen zijn.

Voor het prijskaartje moet je rekenen op minimaal een paar miljoen euro. Ferrari zou immers speciaal voor zo’n model een nieuwe transmissie moeten ontwikkelen.

Handbak leeft

Ferrari ziet natuurlijk ook wel dat er tegenwoordig legio bedrijfjes bestaan die conversies aanbieden. De Italianen willen geen omzet mislopen en beseffen dat er een markt is voor een moderne handgeschakelde Ferrari.

Dus ja. Een handgeschakelde Ferrari met een atmosferische twaalfcilinder. Wij lusten dat wel. Jij ook?