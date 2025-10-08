Pijnlijk: Lancia verkoopt minder auto’s dan Ferrari

Zelfs in Nederland.

Als Stellantis bij de overname van FCA had gezegd ‘We trekken de stekker uit Lancia’ had werkelijk niemand raar opgekeken. Het merk was op sterven na dood en laten we eerlijk zijn: heel veel potentie zat er ook niet meer in. Toch heeft het merk nog een tweede kans gekregen.

Met een gloednieuwe Ypsilon is Lancia aan haar tweede leven begonnen. Natuurlijk, het is in de basis gewoon een Peugeot 208 c.q. Opel Corsa, maar Lancia heeft er wel een leuk sausje overheen gedaan. Ook in het interieur.

Of Lancia daarmee genoeg bestaansrecht heeft? Nou, daar lijkt het niet op. In het eerste half jaar van 2025 heeft Lancia nog geen 6.500 auto’s verkocht. In totaal. Lancia heeft wat ons betreft de gunfactor, maar dit zijn gewoon hele slechte cijfers.

We gooien er even een pijnlijk feitje in: Lancia verkocht dit jaar minder auto’s dan Ferrari. Het welbekende merk uit Maranello leverde in het eerste half jaar 7.087 auto’s af. Waar ook nog eens een veel hogere winstmarge op zit.

Goed, misschien vind je vergelijking met Ferrari niet helemaal eerlijk, omdat zij zeven modellen hebben en Lancia maar één. Dan hebben we nog een andere vergelijking: in het eerste half jaar van 2024 verkocht Lancia 24.709 exemplaren van de oude Ypsilon. En die werd alleen in Italië verkocht…

Pakken we ook nog even de Nederlandse cijfers erbij. Die zijn ook bedroevend. Hier werden er 76 Lancia’s verkocht in zes maanden tijd. En raad eens hoeveel Ferrari’s er werden verkocht in diezelfde periode? 77!

Dit belooft allemaal weinig goeds voor de toekomst van Lancia. Er staan nog een nieuwe Gamma en een nieuwe Delta op het programma, maar misschien moet Stellantis toch harde maatregelen gaan nemen. Op dit moment verliezen ze namelijk geld als water.

Bron: @carindustryanalysis