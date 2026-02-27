Want momenteel spoelen de miljarden door het putje…

Het gaat niet superlekker met Stellantis. Buiten dat de ene na de andere auto wordt teruggeroepen of dat niemand nog een Stellantis product met een 1.2 PureTech motor wil kopen, wordt er ook geen euro verdiend. Sterker nog, de miljarden spuiten eruit. Zo verloor het concern 25 miljard euro door de huidige EV strategie bijvoorbeeld. Geen kattenpis.

Dat moet dus anders. De oplossing kan volgens de autofabrikant wel eens in China liggen. Chinese techniek moet Stellantis gaan redden! Op dit moment doet het merk al zaken met het Chinese merk Leapmotor. Stellantis heeft een samenwerking met het merk en verkoopt via zijn dealernetwerk bijvoorbeeld de Leapmotor C10.

Betaalbare auto’s

Die samenwerking moet flink worden uitgebreid, zo vertellen mensen in regenjassen aan Bloomberg. Het idee is dat Stellantis door die uitbreiding toegang krijgt tot geavanceerde batterij- en elektrische aandrijftechnologie van het Chinese merk.

Door die technologie uit China te importeren en in zijn eigen merken te stoppen, wil Stellantis betaalbare auto’s kunnen bouwen voor zijn klanten. Dat is eigenlijk onmogelijk in Europa, maar met behulp van China denkt het bedrijf het toch te kunnen.

Klein probleempje is nog wel dat vanaf 2027 je in de Verenigde Staten geen “connected vehicles” met technologie uit China en Rusland meer mag importeren, maar problemen zijn er om opgelost te worden, is het niet?

Afhankelijk van China

Het gaat wel hard zo, de Europese Unie stelde eerst nog importheffingen in op Chinese auto’s om de Europese autoindustrie te beschermen, nu maakt een grote speler in die industrie zich vrijwillig afhankelijk van een Chinees merk.

De beurs in Milaan waar het aandeel Stellantis genoteerd is ziet daar overigens geen problemen in. Het aandeel is dit jaar bezig aan een gestage daling van meer dan dertig procent. Het nieuws van een meer intense samenwerking met Leapmotor werd op de beurs beloond met een lichte koersstijging. Het mag in verhouding met de daling geen naam hebben, maar elk lichtpuntje is er één voor het geplaagde concern.

Besparing

Als de Chinese techniek-deal doorgaat zou Stellantis minder geld kwijt zijn aan ontwikkeling en daarmee zouden de merken van het concern beter kunnen concurreren met de concurrentie uit Europa (bijvoorbeeld Volkswagen en Renault), maar ook met merken uit China die hier keihard aan de weg timmeren (bijvoorbeeld MG en BYD).

Wat denken jullie? Gaat deze ouderwetse “if you can’t beat them, join them” actie Stellantis uit de ellende halen? Of moeten ze gewoon keihard saneren en een zooitje merken killen?