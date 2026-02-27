Nederlandse Tesla-fans kunnen 20 maart in hun agenda noteren

Elon Musk zegt het zelf: 20 maart is de grote dag.

In november werd de klantenservice van de RDW belaagd door de Tesla-fanboys. De reden: de RDW moet Full-Self Driving goedkeuren. Om hen wat extra motivatie te geven had Tesla mensen via X opgeroepen om hun ‘enthousiasme’ te delen. De RDW was daar niet zo van gediend.

Goedkeuring in Nederland

Enfin, volgens Tesla zou de RDW in februari goedkeuring verlenen. Als we een snelle blik werpen op de kalender zien we dat februari al bijna voorbij. Dus, hoe zit het met de toelating van Full-Self Driving in Nederland…?

In een nieuw interview geeft Elon Musk een update over Full-Self Driving. “De autoriteiten hebben ons verteld dat het 20 maart wordt goedgekeurd in Nederland. Dat is wat me verteld is. Hopelijk blijft dat zo.”

Slag om de arm

Elon Musk houdt dus nog een slag om de arm. Dat zijn we niet van hem gewend. Meestal roept hij gewoon dat iets komt, zonder verder nuance. Begint Elon het dan toch te leren?

Misschien nog niet helemaal…. Zo wordt het volgens Elon dit jaar mogelijk om in een Tesla in slaap te vallen en wakker te worden op je bestemming. Hij zegt er wel bij “vanuit een technisch oogpunt”, dus de regelgeving wordt even buiten beschouwing gelaten. Maar dan nog hebben we zo onze twijfels bij deze claim.

Verder zegt Elon doodleuk dat Tesla over 20 jaar fabrieken heeft op de maan. En dat was geen grapje. Dus maak je geen zorgen: Elon Musk is het maken van boude claims nog niet verleerd.