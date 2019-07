Deze zeldzame sedan is beter dan een BMW 1 Serie

En je hoeft niet eens de hoofdprijs te betalen.

Vorige week werd ondergetekende helemaal blij. Ik zat op een terras even mijn teint bij te werken van spierwit naar gebroken wit. Het terras van het etablissement is gelokaliseerd naast een weg. Normaal gesproken kijk je dan uit op Volkswagen Polo Bluemotoions, Outlanders PHEV’s en allerlei Tesla’s. Ogenschijnlijk milieuvriendelijke horizonvervuiling.

Gelukkig paradeerde er ook een ander auto: een heuse Kia Opirus! Kijk, dat zijn nog eens de leukere auto’s om tegen te komen. Enorm grote, zeldzame, luxe sedans zonder premium pretenties zijn altijd leuk. In dezelfde categorie, maar dan aanzienlijk ouder, is deze Hyundai Stellar. Mocht je de Hyundai Stellar niet kennen, dan kunnen we dat begrijpen. Dit Zuid-Koreaanse blok graniet werd in productie genomen in 1983. Het was de opvolger van de Hyundai Cortina, wat niets meer was dan een Ford Taunus waar Hyundai niet eens de moeite voor nam om hun eigen badge op te plakken. Er stond gewoon ‘Ford’ in de grille. Dat was overigens vrij gangbaar in Zuid-Korea. De grootste Kia was namelijk gewoon een Peugeot 604 met een Peugeot-logo in de neus. Je hebt er niets aan, maar nu weet je het.

De Hyundai Stellar is bijzonderder dan je denkt. Zo is het typisch jaren ’80 ontwerp elegant en tijdloos. Niemand minder dan grootmeester Giorgette Giugiaro was verantwoordelijk voor het zakelijke, ingetogen lijnenspel van de meer dan 4,55 meter lange sedan. Uniek voor de Stellar was de achterwielaandrijving, waardoor AB-scribent @jaapiyo zich direct thuisvoelt en de auto per definitie beter vindt dan de nieuwe BMW 1 Serie.

De Stellar begint inmiddels een zeer zeldzame auto te worden. Gelukkig staat er eentje te koop in Nederland. De vraagprijs is 2.495 euro, wat erg veel lijkt te zijn voor een dergelijke auto. Echter, dit exemplaar is voorzien van de 4G63 viercilinder (jazeker, zelfde blok als de Lancer Evolution heeft), automaat en elektrisch bedienbare spiegels. Kortom, alles wat de liefhebber nodig heeft. Kopen? De advertentie kun je hier bekijken.

Met dank aan RRRobert voor de tip!