Jazeker, deze Supra koste 2,1 miljoen

Dat is voor een Supra qua geld een heleboel, gelukkig gaat alles naar een goed doel.

De nieuwe Toyota Supra is relatief gezien een stukje goedkoper geworden. Voorheen koste de Supra zo’n 186.954 gulden. Aanzienlijk meer dan dat je voor een M3 Coupe, 968 Coupé of Corvette betaalde. Tegenwoordig is de Supra niet direct een 911-alternatief, maar een tegenhanger voor auto’s als de Porsche Cayman. Zowel qua prijs als prestaties. Mocht je in de Verenigde Staten woonachtig zijn, dan is de Supra aanzienlijk goedkoper. Daar is de rappe Japanner leverbaar vanaf 49.995 dollar.

Toch kost het exemplaar wat je op de foto’s kunt zien aanzienlijk meer. De eigenaar heeft er namelijk 2.100.000 dollar voor betaald. Jazeker, meer dan 2 miljoen voor een nieuwe Toyota Supra. De nieuwe eigenaar is John Stalluppi, de eigenaar van een Toyota dealerschap in Texas. In januari van dit jaar werd er een veiling gehouden door Barett-Jackson in Scottsdale, Arizona. Aldaar kon er geboden worden op de een productieslot voor een Toyota Supra.

Niet zomaar een productie slot, maar een slot voor de allereerste in serie gebouwde Supra. Dit exemplaar heeft een chassisnummer dat eindigt op 20201, het bewijs dat het het allereerste exemplaar betreft. De Supra in kwestie is een ‘Launch Edition’ (niet zo vreemd) en is gespoten in de kleur Phantom Matte Grey. Bijzonder is de aanwezigheid van een foto én een raceoverall, beide voorzien van een handtekening van Toyota president Akio Toyoda. Deze beste man heeft ook zijn handtekening gezet op de motorafdekking. Natuurlijk is 2,1 miljoen dollar erg veel voor een Supra, ondanks de handtekeningen. De opbrengst van de veiling is gegaan naar de Amerikaanse hartstichting en de Bob Woodruff Foundation. Die laatste houdt zich bezig met het welzijn van veteranen en hun families.