Jazeker, deze premium luxe-sloep is echt een Skoda

Kijk al dat hout! Hoe premium is dat?

In tegenstelling to wat je zou kunnen aannemen heeft Skoda een enorm lange historie. Tegenwoordig kennen we het merk als onderdeel van de Volkswagen Group, alwaar het merk de rol van (heel oneerbiedig) budget knaller vervult. Bij een Skoda krijg je vaak een paar centimes extra voor iets minder geld. Goede deal voor velen, kijk maar naar de verkoopcijfers in Nederland.

Maar het merk bestaat véél langer. Toen het werd overgenomen door Volkswagen, was het afgegleden tot verouderde oostblok treurnis. Beetje in de categorie Dacia, FSO en Lada. Tegenwoordig zijn het heerlijk obscure auto’s, maar destijds hadden ze de grootste moeite om te concurreren met de Europese en Aziatische tegenstrevers.

Echter, in de beginjaren was Skoda een zeer vooraanstaand automerk. Het werd in 1895 opgericht door Václav Laurin en Václav Klement. Aanvankelijk begon men met het bouwen van fietsen, maar al snel volgden de eerste auto’s. Ondanks dat Skoda na de tweede wereldoorlog onder het communistisch regime viel, wist het merk van de jaren ’40 tot ’60 te verrassen met uitstekende auto’s. Een van de eerste wapenfeiten is deze Superb uit 1948 die je op de foto’s ziet.

Jazeker, de naam Superb werd in 2002 niet voor niets gekozen. De Superb was destijds de grootste en meest luxe Skoda. Als je het in Tsjechië écht gemaakt had in die tijd, reed je een Superb. Van de Superbs was het ‘OHV’ model het meest bijzonder, want er zijn slechts 158 exemplaren van gebouwd. Dit exemplaar werd in 1968 gevonden en gekocht door het Skoda museum. De auto is jarenlang als attractie gebruikt om gasten te vervoeren. De auto bevond zich niet meer in originele staat na al die jaren. Het heeft de dames en heren van Skoda drie jaar gekost om de Superb OHV uit 1948 weer in nieuwstaat te brengen. De Superb OHV is vanaf heden te bezichtigen bij het Skoda Museum. Het is niet de eerste keer dat Skoda een dergelijke exercitie onderneemt, vorig jaar werd de Laurin & Klement BSC in nieuwstaat gebracht.