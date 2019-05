Officieel: dit is de nieuwe BMW 1 Serie

De gloednieuwe 1 Serie is in alle opzichten een revolutie.

BMW is nooit bang geweest om te vernieuwen met de 1 Serie. Of het nu om een nieuwe generatie of om een facelift ging: de 1 Serie maakte de tongen los. In de nog korte geschiedenis van de 1 Serie heeft BMW echter nog nooit voor zulke radicale veranderingen gekozen als nu het geval is. En ook dit keer is er garantie dat de 1 Serie voor een discussie gaat zorgen, positief hetzij negatief.

Techniek

We beginnen met de techniek. Hoewel het uiterlijk voor een groot deel anders is, vinden de belangrijkste veranderingen onderhuids plaats. Zoals eerder bekend werd gemaakt is achterwielaandrijving verleden tijd. De 1 Serie staat op een platform voor voorwielaandrijving. Het nadeel is dat daarmee een groot deel van het karakter van de 1 verloren gaat. Een voordeel is dat de (interieur)ruimte groter is dan ooit tevoren. Daarover later meer. En juist ruimte was iets waar de 1 Serie absoluut geen ster in was. BMW brengt de nieuwe 1 Serie enkel als vijfdeurs op de markt. De hatchback is 4,31 meter lang (5 mm korter), 1,79 meter breed (34 mm breder), en 1,43 meter hoog (13 mm hoger). De wielbasis is met 2,6 meter 20 mm korter geworden.

Met de introductie is er keuze uit twee benzine- en drie dieselmotoren. Het gaat hier om de 116d, 118d, 118i, 120d en de M135i xDrive. Laatstgenoemde krijgt geen zes, maar een viercilinder met 306 pk. De altijd vierwielaangedreven M135i doet 0-100 km/u in 4,8 seconden, of 4,7 seconden met het nieuwe M Performance Pack. De topsnelheid is uiteraard begrensd op 250 km/u. Naast het saaier maken van de aandrijving, heeft BMW er ook voor gekozen de M135i xDrive enkel aan te bieden met een 8-traps Steptronic Sport automaat. Zelf roeren is er niet bij voor dit voorlopige topmodel. Toch nog een lichtpuntje: een mechanisch Torsen- sperdifferentieel is standaard op de M135i xDrive.

Interieur

De knieruimte achterin is 33 mm gegroeid. De hoofdruimte is met 19 mm toegenomen. Je kunt je ellebogen voorin beter kwijt met 42 mm meer ruimte en achterin is dat 13 mm meer ruimte. De bagageruimte meet met 380 liter 20 liter meer in vergelijking met de oude 1 Serie. Door de achterbank plat te gooien is er in totaal 1.200 liter bagageruimte beschikbaar. Nu we het toch over de bagageruimte hebben, de kofferklep is voor het eerst met elektrische bediening te krijgen. Uiteraard een optie.

Het interieur is herkenbaar BMW in vergelijking met andere moderne modellen, zoals de huidige 3 Serie en 8 Serie. Voor je neus geen analoge klokken, maar een volledig digitaal scherm. Dit scherm is 10,25-inch groot en tevens is het display voor de infotainment 10,25-inch groot. Laatstgenoemde is wel een optie, standaard krijg je een kleiner 8,8-inch display. Onder het infotainmentscherm nog veel fysieke knoppen om bijvoorbeeld climate control en de entertainment te bedienen. BMW doet dit bewust anders dan Audi en Mercedes, die juist meer inzetten op een touchscreen ervaring. Wie een derde scherm wenst moet op de optielijst de 9,2 inch grote BMW Head-Up Display aanvinken. Dit is voor het eerst beschikbaar op een 1 Serie.

Beschikbaarheid

De nieuwe BMW 1 Serie is voor het eerst te zien tijdens #NEXTGen. Dit is een nieuw event van het merk dat van 25 tot 27 juni zal plaatsvinden bij BMW Welt in München. Pas eind juni komen de Duitsers met meer informatie over prijzen en beschikbaarheid van deze derde generatie 1 Serie.