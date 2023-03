Dieven stelen 6 Hellcats in 45 seconden [+ video]

Gone in 45 Seconds, dus! Deze dieven stelen 6 Hellcats in een korte tijd.

Man, wat is Gone in 60 Seconds toch een goede film. De remake met Nicholas Cage is net als The Fast and The Furious en Taxi 1 een uiterst vermakelijke autofilm. Het idee is simpel, Gone on 60 Seconds slaat op de tijd van het stelen van een auto. Dat is bizar snel. Soms kost het ons al meer dan een minuut om uit te vogelen waar we onze sleutels hebben bewaard.

Dieven stelen 6 Hellcats

Maar wat blijkt, dat kan dus veel sneller in het echt! Dat gebeurde bij een Chrysler Dodge Jeep Ram dealer in Somerset, Kentucky. De dieven wisten goed waar ze mee bezig waren. Ze braken om 2 uur ’s nachts en in 45 seconden stonden ze buiten met zes Dodge Challenger Hellcats.

De tactiek was vrij effectief, simpel en nogal brutaal. Ze braken in, pakten de sleutels en reden weg, nog voor het alarm afging. Dat is namelijk na 1 minuut.

Overigens zijn vijf van de ze zes auto’s alweer terug gevonden. Het eerste slachtoffer stond langs de weg zonder benzine… Tja, met een bijna lege tank wegrijden in een auto met 6.2 liter V8 met supercharger is nooit een slim idee.

Er mist er nog eentje

De andere auto’s werden teruggevonden middels GPS. Een auto is nog vermist. Deze bevindt zich sowieso in de staat Alabama.

Het is niet de eerste keer dat er een Challenger Hellcat wordt ontvreemd. De auto’s zijn enorm in trek bij het grote publiek. Zeker nu het model op zijn laatste benen loopt. En waarschijnlijk omdat ze kennelijk erg makkelijk te stelen zijn!

De video kun je hieronder bekijken:

Via: Carscoops

