Alpine stijgt straks pijlsnel naar de top

Pijlsnel naar de top van de berg welteverstaan. Alpine gaat namelijk meedoen met Pikes Peak!

Er zijn van die evenementen in de autosport die legendarisch zijn. De Grand Prix van Monaco bijvoorbeeld. Of de Indy 500. En wat dacht je van Le Mans? Allemaal wedstrijden die je als autosporter een keer gewonnen moet hebben, maar wat maar weinigen gegeven is.

Maar er zijn nog meer evenementen die langzaam maar zeker de legendarische status krijgen bij het grote publiek. Pikes Peak is er zo eentje. Da’s natuurlijk de legendarische ‘hillclimb’ in Amerika waar ze echt bizar snel een berg oprijden. Pijlsnel zogezegd…

Alpine gaat meedoen aan Pikes Peak

Mocht je nou niet weten wat Pikes Peak inhoudt, dan hier een heel kort lesje. Pikes Peak is een berg in de Amerikaanse Rocky Mountains en is 4301 meter hoog. Sinds 1916 rijdt een stel waaghalzen zo snel mogelijk 19,99 kilometer en 156 bochten die berg op met hun auto en dat gaat hard. Heel hard. Of zullen we pijlsnel zeggen?

Het record staat sinds 2018 op naam van Romain Dumas, die de hillclimb voltooide in 7:57.878 minuten. Dat deed hij in een elektrische Volkswagen ID R. Een puike prestatie, want het is geen makkelijk parcours. Zeker als je een foutje maakt. Dan kukel je echt een pokke-eind naar beneden.

En nu wil Alpine zich mengen in die strijd.

Alpine klimt pijlsnel omhoog

Alpine heeft waarschijnlijk door dat meedoen aan autosport-evenementen goed is voor de verkoop. ‘Win on sunday, sell on monday’ is niet voor niks een gevleugelde uitspraak. Daarom hebben de Fransen de Alpine A110 GT4 Evo ontwikkeld, die een gooi naar de snelste tijd moet gaan doen.

En die Alpine A110 GT4 Evo heeft natuurlijk niet heel veel met het productiemodel te maken, maar hij lijkt er wel op. Sterker, deze Alpine heeft gewoon tweewielaandrijving in plaats van een geavanceerd vierwielaandrijvingsysteem. Welke motor ze erin hangen en hoeveel vermogen hij levert, vertellen ze dan weer niet. Maar het zal niet weinig zijn.

De Alpine A110 GT4 Evo wordt komende 25 juni gereden door Raphaël Astier. Geen onbekende voor het merk, hij won in 2022 de FIA R-GT Cup in een Alpine A110 Rally, Maar Pikes Peak heeft hij nog nooit gereden. Zal spannend voor hem zijn.

Laten we vooral hopen dat hij het beter doet dan zijn collega in de Roze Alpine op het Formule 1-circuit. 35 seconden aan tijdstraffen helpen niet mee als je een record wil neerzetten.