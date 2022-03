Dieven met lef stelen flitser onder de neus van agenten

Dan moet je echt een portie lef hebben hoor, als je een flitser onder de neus van een stel agenten durft te jatten.

Bij sommige berichten is het lastig te bepalen welke ’tone of voice’ je er nou in wil leggen. Want natuurlijk is het niet goed te praten dat je als dief een flitser onder de neus van een stel agenten weet te jatten, maar ergens is het ook wel heel grappig. En getuigt het van een enorm stel ballen als je dat durft

Ikzelf zou het stiekem wel een goed verhaal vinden voor in de kroeg, als het me ooit gelukt zou zijn. Of sterker, als ik ooit de behoefte had gevoeld om een snelheidscamera te jatten en het me dan gelukt zou zijn. Afijn, je begrijpt hopelijk wat ik bedoel. Tijd om even naar de feiten in dit relaas te gaan. Is misschien beter.

Dieven jatten flitser van 30.000 euro

Het AD kwam met het verhaal dat een stel onverlaten zich in Duitsland heeft vergrepen aan de radarapparatuur. Die stond opgesteld in een berm in de plaats Neukirchen en werd -zoals altijd- in de gaten gehouden door twee agenten. Behalve nu dan, nu waren ze waarschijnlijk aan het TikTokken ofzo.

De dieven zijn namelijk snel gestopt toen ze de flitser zagen staan, hebben het apparaat snel uit elkaar gehaald, ingeladen en zijn weer weggereden. De twee hardwerkende ambtenaren in het busje even verderop hadden evenwel niets in de gaten. En zitten nu dus met een schadepost van 30 ruggen. Want zoveel kost dat ding.

Meer schade dan alleen de flitser

Maar dat is natuurlijk niet alle schade die er geleden wordt door de Duitse hermandad. Naast de misgelopen boetes die door het verdwijnen van de flitser niet meer konden worden uitgeschreven, leed het korps natuurlijk ook nog eens een enorme bak gezichtsverlies.

Want hoe ga jij het verkopen aan je leidinggevende (lees: de Duitse kiesgerechtigde belastingbetaler) dat er een duur stuk apparatuur onder de neus van twee van je agenten wordt gestolen. Geeft lekker veel vertrouwen in andere zaken, zullen we maar zeggen.

Wat de dieven met de gestolen flitser van plan zijn, is de politie een raadsel. En ons hier ter redactie ook. Want wat kún je in hemelsnaam met zo’n ding? Verkopen wordt lastig en zelf gebruiken levert je nou ook niet direct een geldelijk gewin op.

Misschien weet jij, de gewaardeerde Autobloglezer wel wat er nu met die flitser gaat gebeuren? Zo ja, laat even weten in de comments. En mocht je hem tegenkomen op Marktplatz.de, zouden we het ook graag horen.

Wij willen namelijk wel onze eigen flitser op de redactie. Gewoon. Omdat het kan!