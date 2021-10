Discovery topmodel heeft dikke zes-in-lijn

Er is een nieuwe Land Rover Discovery topmodel. Erg prettig: er zijn alleen maar dikke motoren te verkrijgen.

De Land Rover Discovery raakt af en toe een beetje ondergesneeuwd, met name door andere Land Rovers. De Range Rover en Range Rover Sport (met wie de Discovery veel zijn basis deelt) zijn duurder, maar populairder. Dan is er ook nog een Range Rover Velar (ietsje kleiner) en natuurlijk de Jaguar F-Pace van hetzelfde concern. Oh, en als het stoer moet zijn, er is nu ook een nieuwe Defender!

De Discovery lijkt meer voor de stille genieter te zien. Met een Range Rover maak je toch een statement en met een Defender al helemaal. Maar stiekem is zo’n Discovery misschien wel het beste van alle werelden. Voor hen die wel de prestaties en luxe van een Range Rover wensen, maar in een ingetogen verpakking, is er nu de Discovery Metropolitan Edition.

Discovery topmodel

Dat is een speciale editie voor de Discovery. De basis is de al niet kinderachtige HSE R-Dynamic. Deze kun je herkennen aan de Hakuba Silver accenten in de bumpers. Standaard krijg je de 22 inch grote Diamond Turned-wielen. Daarnaast is er privacy glass, zwart gelakte remklauwen, panoramadak en een zwart dak.

Ook in het interieur kun je zien dat de Discovery Metropolitan Edition lekker uitgerust is. Zo is er een head-up display, stuurwielverwarming en vier zone climate control. Uiteraard kun je je smartphone draadloos opladen. Ook handig, er zitten grote compartimenten voor je flesjes, die zijn nu gekoeld. Het geheel is afgewerkt met ‘Titanium Mesh’-afwerking.

Lekker dikke motoren

Dan de motoren. Je kunt kiezen uit twee blubberdikke motoren. Er is een P360. Dat is een zes-in-lijn benzinemotor met turbo en elektrische supercharger. Dit blok levert 360 pk bij 5.500 toeren en er staat bij 1.750 toeren al 500 Nm aan koppel paraat.

Daarmee sprint de meer dan 2.350 kg wegende Discovery Metropolitan Edition in 6,5 seconden naar de 100 km/u en kun je een top van 209 km/u halen. Een andere optie is de D300. Dat is óók een drieliter zes-in-lijnmotor. In dit geval een diesel met 300 pk (bij 4.000 toeren) en een monumentaal koppel van 650 Nm bij 1.500 toeren. Deze kan in 6,8 tellen naar 100 km/u accelereren. De topsnelheid is eveneens 209 km/u.

Nadelen? Ja, toch wel een beetje. De prijs van 140.219 euro is vrij stevig. Daarvoor heb je wel een compleet uitgeruste SUV voor met een dikke motor. Maar het is wel ‘Range Rover Sport-geld’. Sterker nog, zelfs een Range Rover komt in de buurt voor dat bedrag, maar dan heb je niet die lekkere zes-in-lijn onder de kap. De Land Rover Discovery Metropolitan Edition is per direct te bestellen.