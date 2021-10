Zo ziet de Europese Honda HR-V eruit

De Europese Honda HR-V zal weleens een zeldzame verschijning kunnen blijven in deze kleur.

Als we het hebben over auto’s die hun tijd ver vooruit waren, dan gaat het meestel om auto’s die min of meer hun tijd ver vooruit waren. De Honda Civic Shuttle was niet de Midi-MPV zoals we later zouden krijgen. Een Matra Rancho is niet een crossover zoals we kennen. Maar met de Honda HR-V kunnen we er niet omheen, die auto was écht te vroeg op de markt verschenen.

De Honda HR-V was een compacte en strak gelijnde crossover, specifiek bedoeld voor het asfalt. Alleen leverbaar met een compacte 1.6 motor. De basis van de eerste generatie HR-V (de ‘GH’ voor intimi) was niet eens de Civic, maar de kleinere Logo! Ondanks alle goede bedoelingen werd het geen succes en haalde Honda het model uit productie in 2006.

Europese Honda HR-V

Pas in 2013 kwam er een tweede generatie. Toen was de compacte crossover weer helemaal in! Nu staat er een derde generatie HR-V klaar (de ‘RV’-generatie). De auto is al voorgesteld voor de Aziatische markt én de Britse markt. Nu kunnen we de foto’s aanschouwen van de Europese Honda HR-V!

Over het design en de uitstraling waren we gematigd positief. Het is een keurige auto geworden, maar niet echt sprankelend. Welnu, daar heeft Honda wat aan gedaan. Je kunt de auto namelijk in het rood bestellen. We schatten de kans dat iemand die kleur (Premium Crystal Red Metallic) daadwerkelijk bestelt bijzonder laag in. Zeker in combinatie met die gele kentekenplaten is dat wel heel erg opvallend.

De Honda HR-V komt aan het einde van dit jaar naar Europa toe als e:HEV, wat staat voor Hybrid Electric Vehicle. Een 1.5 i-VTEC viercilinder werkt samen met een elektromotor. Daarmee moet je in 10,6 seconden naar de 100 km/u kunnen sprinten. Het verbruik is 5,4 liter per 100 km, bijna 1 op 20 dus.

Elektrische versie

Er is vooralsnog één motorconfiguratie beschikbaar in Nederland. De prijs is ook bekend. Waarschijnlijk is dat ook het grootste struikelblok van de HR-V. De vanafprijs is namelijk 33.500 euro. Wellicht is het wachten op de volledig elektrische versie. Het was al bekend dat deze eraan kwam. Voor de Chinese markt is de auto inmiddels aangekondigd. De auto ‘lekte’ toevallig op de website van de Ministry of Industry and Information Technology (MIIT), zo laat Motor1.com weten.

De elektromotor is in dat geval 201 pk sterk en wordt gevoed door een 68,8 kWh-accupakket. Daarmee kun je een topsnelheid halen van 150 km/u. Nadelen? Ja, het gewicht. Elektrische Honda’s en een laag gewicht gaan niet goed samen. De elektrische Honda HR-V weegt namelijk meer dan 2.100 kilogram!